Arte Urbana contra a guerra

Com pincel ou spray, a mensagem é clara. A Arte Urbana, um pouco por todo o mundo, enche as paredes e muros com obras antiguerra. No estado norte-americano da Califórnia, dois artistas dão o exemplo.

Todd Goodman abandonou anos de anonimato em solidariedade com os refugiados de guerra. Olha para o presidente ucraniano como um símbolo de força, coragem bravura e inspiração.

Corie Mattie pintou o primeiro mural quando as bombas começaram a cair na Ucrânia. Diz que os artistas têm de colocar na rua os assuntos porque é assim que as conversas começam. "Digo sempre que a boa arte faz-nos pensar, mas a grande arte faz-nos agir. Portanto, se a minha arte ou a arte de outra pessoa pode parar alguém e fazer com que tenha uma conversa sobre algo ou mesmo parar utilizar o código QR e doar, então estamos a causar um impacto para melhor", explica Corie. Para a artista, o trabalho é uma espécie de resistência e serve para mudar o a perspetiva das pessoas".

Nas redes sociais, Todd e Corie apelam ao público para fazer doações e ajudarem os refugiados.