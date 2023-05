De acordo com os convites para a coroação, a esposa do Rei Carlos III, Camilla, será chamada de Rainha. Analisamos o seu percurso até ao coração da monarquia britânica.

Quando os convites para a coroação do Rei Carlos III da Grã-Bretanha foram enviados no início de Abril, foi finalmente respondida uma questão premente para os observadores da família real: após a coroação, a esposa de Carlos III, Camilla, será oficialmente conhecida como "Rainha Camilla" em vez de "Rainha Consorte".

Era uma transição esperada, mas os rumores sugeriam que aconteceria mais tarde no reinado, com alguns especialistas reais a afirmarem que o título "Rainha Consorte" ajudaria a distinguir Camilla da falecida Rainha Isabel, que morreu em Setembro passado. Os convites põem fim às especulações, pouco mais de um ano depois de a Rainha Isabel ter dado o seu aval público para que Camilla fosse conhecida como Rainha Consorte, por oposição a Princesa Consorte.

O convite para a coroação - que terá lugar na Abadia de Westminster, em Londres, o mesmo local do funeral da falecida Rainha - está repleto de referências à natureza, representando a campanha ambiental do novo Rei. O Palácio de Buckingham afirma que o design é um símbolo do renascimento e da Primavera e uma celebração perfeita para o início de um novo reinado real para o Rei Carlos III e a Rainha Camilla.

Um novo retrato oficial da coroação do casal foi também divulgado pelo Palácio em Abril. Na fotografia, tanto Carlos como Camilla vestiam azul real, uma cor intimamente associada à família real, uma vez que denota frequentemente autoridade, estabilidade e confiança. O azul era também a cor favorita da Rainha Isabel.

O Rei Carlos foi anteriormente casado com a falecida Princesa Diana, que morreu em 1997 aos 36 anos de idade, e a sua relação com Camilla tem estado envolta em controvérsia desde a sua fase inicial, mas este ano assinala os18 anos de casamento do casal.

A designação de Camilla como Rainha é o passo final de um regresso notável da antiga amante de Carlos, que ao longo de décadas se libertou da imagem de destruidora de lares e foi abraçada pelo público britânico.

Numa altura em que se aproxima a coroação do Rei Carlos III, a Euronews Culture analisa em profundidade o percurso de Camilla até à ribalta.Eis tudo o que poderia querer saber sobre a futura rainha do Reino Unido.

É da classe alta, mas isso não a impediu de ter um emprego.

Camilla Rosemary Shand nasceu em Londres, a 17 de Julho de 1947 - sendo canceriana, tem o mesmo signo do zodíaco que a Princesa Diana - e cresceu entre a capital inglesa e o condado meridional de East Sussex.

Os seus pais eram o Major Bruce Shand, oficial do exército britânico que se tornou empresário, e a Honorável Rosalind Cubitt, filha de Roland Cubitt, 3º Barão de Ashcombe.

Camilla tem uma irmã mais nova, Annabel Elliot, e teve um irmão mais novo, Mark Shand, um escritor de viagens que morreu em 2014.

A família pertence à classe alta britânica e tem ligações reais estreitas desde há séculos. Alice Keppel, uma das bisavós maternas de Camilla, foi amante de longa data do Rei Eduardo VII desde 1800.

Ao contrário de algumas pessoas de classe excepcionalmente elevada, Camilla teve vários empregos antes do seu primeiro casamento, incluindo o de assistente numa empresa de design de interiores, Colefax e Fowler. Imogen Taylor, uma antiga colega, disse anteriormente ao The Sunday Times que "ela trabalhou para nós durante um momento, mas foi despedida".

Já foi casada anteriormente e o Rei Carlos é o padrinho do seu filho.

Camilla conheceu o seu primeiro marido, Andrew Parker Bowles, então oficial da Guarda, no final dos anos 60 e o seu noivado foi anunciado no jornal The Times em 1973. Casaram a 4 de Julho desse ano numa cerimónia católica romana em Londres e o evento foi considerado o casamento da sociedade do ano, com a presença de 800 convidados dos escalões superiores da sociedade. Entre eles contavam-se membros da realeza, incluindo a irmã de Carlos, Ana, e a mãe e irmã da Rainha Isabel, Margarida.

Camilla, que adoptou o apelido Parker Bowles, e o seu marido Andrew tiveram dois filhos - Tom (nascido em 1974) e Laura (nascida em 1978). O Rei Carlos é, de facto, o padrinho de Tom, bem como o seu actual padrasto.

Carlos e Camilla ter-se-ão encontrado pela primeira vez em 1970, num jogo de pólo, e namoraram brevemente antes de se separarem, pois o então Príncipe Carlos entrou para a Marinha Real em 1971. Há inúmeros relatos de que os dois nunca se apaixonaram e continuaram uma amizade mesmo depois de Camilla se ter casado com Parker Bowles.

Na altura, não lhes teria sido permitido casar se Camilla se divorciasse de Andrew, uma vez que era contra as regras reais. O tio da Rainha Isabel, Eduardo VIII, abdicou efectivamente do trono em 1936, depois de pedir em casamento a socialite americana e divorciada Wallis Simpson, escolhendo o amor em vez do seu papel de rei.

Tendo isto em conta, o Rei Carlos III casou-se com Lady Diana Spencer em 1981, quando ela tinha acabado de fazer 20 anos e ele 32. Camilla assistiu ao casamento, que continua a ser um dos eventos mais vistos na história da televisão.

Após uma estreia pública controversa, a sua popularidade tem vindo a aumentar.

Camilla divorciou-se de Andrew Parker Bowles em 1995 e, após esta separação e a separação de Carlos de Diana, os dois participaram ocasionalmente em eventos juntos, a título não oficial.

A partir de 1999, Carlos e Camila começaram a fazer aparições públicas com mais regularidade e a relação tornou-se "oficial" quando Camila participou numa festa de aniversário do antigo rei Constantino II da Grécia, em 2000, tendo a Rainha Isabel dado um aparente selo de aprovação à relação. A falecida monarca convidou Camilla para as celebrações do seu Jubileu de Ouro em 2002 e, em 2005, casou-se com Charles em Windsor.

O Príncipe William e o filho de Camilla, Tom, serviram de testemunhas na cerimónia civil, uma vez que nenhum dos pais do casal estava presente.

Embora a relação tenha sido bastante controversa, com os fãs obstinados de Diana, em particular, a oporem-se-lhe, Camilla conseguiu reabilitar a sua imagem ao longo dos anos e as sondagens no Reino Unido mostraram frequentemente um apoio geral ao casamento. Este ano, o The Independent nomeou Camilla como a mulher mais influente de 2023 na sua "Influence List".

Adora cães, jardinagem e afirma ser uma pessoa terra-a-terra.

Apesar de ter nascido numa família de classe alta, Camilla insiste que os seus amigos insistem para que ela mantenha os pés no chão. Numa rara entrevista à revista You do Daily Mail, ela explicou: "Tenho tantos amigos que, se eu alguma vez tivesse vontade de me tornar arrogante, o que nunca aconteceu, eles diriam apenas: 'Olha, vá lá, controla-te! Não sejas tão grandiosa! Diz-se também que ela é bastante desarrumada, com um antigo colega de casa a dizer à Vanity Fair que ela mantinha o seu quarto num estado de caos.

A realeza é bem conhecida pelo seu amor por companheiros caninos e, enquanto o cão de eleição da Rainha Isabel era um corgi, Camilla é fã de Jack Russell. Actualmente, é dona de duas cadelas resgatadas chamadas Beth e Bluebell, as mais recentes adições aos animais de estimação do Palácio de Buckingham.

Camilla é também patrona da instituição de caridade Medical Detection Dogs e fez uma visita oficial em 2019 para abrir uma nova instalação para os cachorros inteligentes e os seus treinadores. Na semana passada, após a morte de Paul O'Grady, prestou homenagem ao comediante britânico, depois de ter sido convidada no seu programa de televisão For the Love of Dogs, dizendo que se tinham ligado pelo amor pelas criaturas.

Camilla, tal como a maioria dos membros da realeza, é uma grande adepta de actividades ao ar livre, como a equitação e a caça, e cita a jardinagem como uma das suas principais paixões. Frequenta frequentemente o Chelsea Flower Show em Londres e disse uma vez aos jornalistas num evento para a instituição de caridade britânica Floral Angels: "Estaria no meu jardim todo o dia, todos os dias, se me fosse permitido. Adoro sujar as minhas mãos".

A nova Rainha também tem um grande amor por jóias, com o seu anel de noivado com um diamante de cinco quilates em corte esmeralda e três baguetes de diamantes. O anel pertenceu à Rainha Mãe, avó de Carlos, e não é a única peça de joalharia historicamente significativa que Camilla possui. A sua tiara de assinatura é a Greville Tiara, que também foi transmitida pela Rainha Mãe.

Na coroação, Camilla está a optar por quebrar a tradição das recentes rainhas consortes, não optando por mandar fazer uma nova coroa especialmente para a ocasião, com o Palácio de Buckingham a citar a eficiência e a sustentabilidade como razões. Ela usará a coroa da Rainha Maria, que foi retirada da Torre de Londres, sede das Jóias da Coroa, para ser reposta com diamantes da colecção pessoal da Rainha Isabel. O palácio diz que a coroa reflectirá o "estilo individual" de Camilla. Mas teremos de esperar até 6 de Maio para ver exactamente o que isso é...