Quando os casamentos de contos de fadas revelam uma realeza mal comportada. Antes da coroação deste fim-de-semana, a Euronews mostra a história moderna dos escândalos e casos românticos da realeza.

Ao longo da história britânica, os membros da família real tiveram ligações e envolveram-se numa série de escândalos.

Historicamente, os casamentos reais têm sido frequentemente acordos políticos, com as famílias reais a casarem filhos e filhas para reforçar laços e influência. E enfraquecer as linhagens.

Ao longo dos séculos, surgiu um denominador comum: A infidelidade parece ser de família para a realeza britânica, e a Firma tem tentado ao máximo apagar certas histórias da existência.

Esta novela pública tão singular está longe de ser animadora. No entanto, para o bem ou para o mal (considerando a sua relação simbiótica com a imprensa britânica, que se alimenta de mexericos mas permite que a realeza obtenha uma cobertura favorável em troca) estes escândalos românticos mantêm os membros da monarquia sempre sob o olhar do público.

Na série "The Crown", por muito fictícia que seja, há uma cena que retoma as coisas de forma bastante clara. Na cena em questão, o Príncipe Filipe fala com Diana: "Podes tomar todas as providências necessárias para encontrares a tua própria felicidade. Desde que te lembres de uma condição: permaneceres leal ao teu marido e leal a esta família em público".

Os casamentos reais são um compromisso público, semelhante aos casamentos arranjados que melhor se adequam à Firma. E a felicidade parece ter pouco a ver com isso. Segundo os rumores, o próprio Philip esteve ligado a várias mulheres durante o seu casamento com a falecida Rainha Isabel II, incluindo a actriz Patricia Kirkwood e a escritora Daphné du Maurier.

Como há livros inteiros para serem preenchidos com as suas escapadelas, vamos ignorar Henrique VIII e a sua panóplia de amantes e esposas, Isabel I e Robert Dudley, a controversa ligação real que levou a uma crise constitucional (Eduardo VIII e Wallis Simpson) ou mesmo a Princesa Margarida e Peter Townsend.

Vamos passar directamente à roupa suja mais recente.

A Princesa Ana e o Capitão Mark Phillips

A Princesa Ana e o Capitão Mark Phillips Getty Images

A Princesa Ana, filha única da Rainha Isabel II e do Príncipe Filipe, não teve o melhor casamento com o Capitão Mark Phillips.

O casal casou-se em 1973 e parecia levar duas vidas separadas. Em 1985, Phillips teve uma filha, Felicity, com uma professora de arte da Nova Zelândia chamada Heather Tonkin. Um teste de ADN efectuado em 1991 confirmou que Felicity era filha de Phillips.

Divorciaram-se oficialmente em 1992 e a Princesa Ana voltou a casar nesse mesmo ano com Timothy Laurence, o seu actual marido.

Príncipe André e Koo Stark

Príncipe André e Koo Stark Getty Images

O segundo filho da falecida Rainha Isabel II - e alegadamente o seu filho preferido - o Príncipe André tem estado no centro de muitas controvérsias ao longo dos anos, sobretudo nos últimos tempos, devido aos seus laços com o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein, bem como às acusações de ter agredido sexualmente a então menor Virginia Giuffre - o que levou a uma entrevista num acidente de viação, a um acordo extrajudicial e à destituição de todos os deveres reais por parte da Rainha.

Depois, há as alegações de que o Duque de York recebeu "somas significativas" de um empresário turco sediado em Londres, a cidade de York votou unanimemente para lhe retirar o título honorário de "liberdade da cidade"... A lista continua.

O Príncipe André é aquilo a que o jornalista Eddie Mair chamaria "uma peça de trabalho desagradável".

Se recuarmos no tempo, ele namorava uma actriz americana nos anos 80. O seu nome era Koo Stark, mais conhecida pelo seu papel no filme erótico Emily, de 1976. A relação foi criticada porque uma actriz não era vista como material real. A sua relação fracassou devido às pressões dos meios de comunicação social e o Príncipe André casou com Sarah "Fergie" Ferguson em 1986 - um casamento atormentado por rumores de infidelidade de ambas as partes, especialmente porque os deveres de André como oficial da marinha o mantinham longe de casa durante longos períodos de tempo.

De acordo com Ferguson, o casal via-se 40 dias por ano nos primeiros cinco anos de casamento.

Por falar nisso...

Sarah Ferguson e John Bryan

A fotografia de John Bryan a beijar/chupar os dedos dos pés de Sarah Ferguson Alpha

Em 1991, o casamento entre o Príncipe André e Sarah Ferguson estava em apuros.

A amizade dela com o multimilionário texano Steve Wyatt ganhou muita publicidade quando as fotografias apareceram nos jornais em Janeiro de 1992. O Duque e a Duquesa de York anunciaram a sua separação a 19 de Março de 1992.

Após a separação, Ferguson viu mais fotografias suas serem divulgadas na imprensa. As fotografias, publicadas no The Daily Mirror, mostravam o empresário americano John Bryan a beijar / chupar-lhe os dedos dos pés enquanto ela tomava banho de sol em topless.

A reacção foi rápida e o público britânico considerou que Ferguson deveria ser destituída do seu título após o divórcio. Tem sido frequentemente alvo de troça por parte da imprensa sensacionalista britânica, que nunca esqueceu o escândalo.

Príncipe Carlos e Camilla Parker-Bowles

Príncipe Carlos e Camilla Parker-Bowles Shutterstock

Chegámos ao momento mais importante.

O Príncipe Carlos e a Princesa Diana casaram-se a 29 de Julho de 1981 e o casal viria a partilhar 15 anos tumultuosos juntos. A união foi marcada pelo ciúme (Diana disse ao repórter da BBC Martin Bashir, na agora infame entrevista Panorama de 1995, que Charles se ressentia da atenção que ela recebia do público) e a presença de uma terceira pessoa no casamento não ajudou as coisas.

Na mesma entrevista, Diana confirmou que "éramos três neste casamento - por isso estava um pouco cheio" - uma referência a Camilla Parker-Bowles.

Em 1986, Carlos começou a ter um caso com Parker-Bowles, algo que mais tarde confirmou na sua biografia autorizada, "O Príncipe de Gales", bem como em 1994 numa entrevista à ITN. O caso prosseguiu e, em 1992, uma conversa telefónica privada entre Carlos e Parker-Bowles foi divulgada pelos tablóides britânicos.

"Oh, Deus. Vou viver dentro das tuas calças ou assim. Seria muito mais fácil", pode ouvir-se Charles dizer nas gravações. "Em que é que te vais transformar, num par de cuecas?" responde Camilla. "Ou, Deus nos livre, um Tampax. É a minha sorte", disse ele.

De acordo com o Sydney Morning Herald, o biógrafo real Anthony Holden observou que o telefonema interceptado "persuadiu a maior parte da nação de que o herdeiro do trono, o pretenso Defensor da Fé, era um adúltero com espírito de lavatório".

A controvérsia foi apelidada de "Camillagate" e levou Carlos a tornar-se motivo de chacota. Ele e Diana separaram-se em 1992. O então Primeiro-Ministro John Major anunciou que iriam seguir caminhos separados (como você faz), referindo também que a separação não teria "quaisquer implicações constitucionais". Divorciaram-se em 1996, um ano antes da morte de Diana.

Princesa Diana e James Gilbey / James Hewitt

James Gilbey (à esquerda), Princesa Diana (ao centro), James Hewitt (à direita) Getty Images

Diana não estava completamente livre de rumores na sua relação com Carlos.

O escândalo que os meios de comunicação social apelidaram de "Squidgygate", no início dos anos 90, viu os serviços secretos britânicos gravarem alegadamente Diana e o seu amante secreto, James Gilbey, em várias chamadas telefónicas. Gilbey referiu-se carinhosamente a Diana como "Squidgy" mais de 50 vezes durante uma conversa. As gravações foram vendidas ao tablóide britânico The Sun e mais tarde publicadas no The National Enquirer nos EUA em 1992.

Na já referida entrevista ao Panorama de 1995, Diana também admitiu ter tido um caso com o oficial do exército britânico James Hewitt durante o seu casamento com o Príncipe Carlos.

"Ele foi um grande amigo meu numa altura muito difícil, mais uma altura difícil, e esteve sempre lá para me apoiar", disse Diana. Quando lhe perguntaram se a relação tinha ido para além de uma amizade íntima, a princesa respondeu: "Sim, sim, sim".

Hewitt afirmou que o seu romance começou por volta de 1986 e quando estas revelações vieram à luz, muitos concentraram-se no cabelo ruivo de Hewitt, levando a rumores incessantes de que Hewitt era o verdadeiro pai de Harry.

Após o divórcio de Carlos, Diana terá começado a namorar com o produtor de cinema egípcio Dodi Al Fayed, filho do bilionário Mohamed Al Fayed, empresário da Harrods. Ambos morreram em 31 de Agosto de 1997 após um acidente de viação a alta velocidade em Paris.

Príncipe William e Kate Middleton

Príncipe William e Kate Middleton Chris Jackson / Getty Images

Há quem diga que se apaixonaram na universidade de St Andrews, depois de William ter visto Kate durante um desfile de moda. No entanto, muitos especulam que Kate foi para St Andrews para efectivamente fazer campanha para o papel de namorada real e futura esposa. Ela foi repetidamente apelidada de 'Waity Katy' nos tablóides, porque ela foi vista como querendo apertar o seu controlo sobre o Príncipe e esperar que o romance se tornasse oficial.

Ao longo dos anos, circularam vários rumores sobre as infidelidades de William, nomeadamente com Rose Hanbury - uma amiga de Middleton. Alegadamente, William passou o Dia de S. Valentim de 2023 com a amante, apesar de não existirem provas concretas de que tal tenha acontecido, os rumores têm alimentado os tablóides no Reino Unido.

Muitos afirmaram que os casos extraconjugais de William são um facto conhecido, e as coisas aumentaram quando um artigo do Deuxmoi revelou que os casos são um segredo aberto em Londres e que Kate não se importa que o marido tenha casos "desde que as coisas não se tornem emocionais".

Juntamente com os rumores contínuos de que William gosta de fazer xixi (pergunte aos seus pais) - o que levou à hashtag #PrinceOfPegging - parece que o casamento entre os dois está longe de ser o mais feliz.

Tem havido mais especulações de que a origem da divisão entre os príncipes Harry e William tem origem na desaprovação do irmão mais novo dos casos de seu irmão, dada a semelhança das ligações quando se leva em consideração as indiscrições de Charles. Uma frase do documentário Harry & Meghan, da Netflix, colocou lenha na fogueira, quando o alienado Harry afirmou: "Ficámos felizes em mentir para proteger o meu irmão" - uma frase descartável que muitos interpretaram como uma espécie de arma fumegante.

Em muitos aspectos, Harry e Megan parecem contrariar a tendência de casamentos infelizes na família real, uma vez que parecem ter casado por amor. E se quiser dar umas gargalhadas (mesmo que o programa não seja assim tão bom), a série de desenhos animados da HBO Max, The Prince, imagina que o casal William-Kate não se suporta um ao outro.

Confirmado ou rumor, verdade ou boato, muitos parecem não se importar quando se trata de aventuras reais.

Na maior parte das vezes, qualquer tipo de desinformação é abraçada por colunistas reais e tablóides para vender mais jornais e acumular cliques. O que é certo, no entanto, é que os casamentos na família real britânica raramente parecem rimar com felicidade.