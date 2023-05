A mais recente edição da polémica revista satírica francesa Charlie Hebdo foi lançada e traz uma caricatura da coroação que pretende chocar aqueles que aguardam ansiosamente a ascensão de Carlos III ao trono.

Previsivelmente, com a coroação do rei Carlos III neste fim de semana, a capa apresenta o futuro rei, com o título: “Uma coroação bem-sucedida”.

No entanto, a imagem da capa mostra um Carlos III de aparência cretina usando o crânio cheio de vermes de sua falecida esposa Diana na cabeça, com William e Harry exclamando: "Até a mamãe veio!"

Desagradável, talvez, mas definitivamente na linha de uma publicação que não pode ser acusada de falta de temeridade. A imagem mostra claramente que a publicação francesa está farta do estrangulamento que a coroação provoca atualmente nos meios de comunicação social e reflete o sentimento ainda mantido por grande parte do público britânico de que Camilla não merece o título de rainha.

Com a capa do Charlie Hebdo em mente (é uma imagem difícil de apagar, para ser justo), lembramos algumas das melhores e mais polêmicas caricaturas lançadas antes da coroação.

Harry and the sacred texts Peter Brookes

Uma caricatura recente de Peter Brookes no The Times mostra o príncipe Harry distribuindo textos sagrados na coroação. O lançamento de seu livro 'Spare' aumentou ainda mais a divisão na família real (mesmo que o príncipe esteja presente no grande dia). A Euronews Culture conversou com a comentarista real e biógrafa Angela Levin sobre 'Spare', as acusações de Harry e como os efeitos negativos criados pelas revelações de Harry poderiam danificar irreversivelmente a monarquia - uma entrevista na qual ela chamou Harry de "um bully neurótico".

The King and The Queen Camilla Marian Kamesky

Outra caricatura publicada no mês passado (30 de abril de 2023) da caricaturista austríaca Marian Kamesky, intitulada 'O Rei e a Rainha Camilla', brinca com o estereótipo bem conhecido de que os dois futuros monarcas se complementam bem… que muitos descreveram o rosto de Camilla como um cavalo. Vale a pena notar que uma pesquisa recente realizada pelo Centro Nacional de Pesquisa Social mostra que o apoio à monarquia está atualmente num nível mais baixo e que, embora a imagem de Camilla tenha melhorado ao longo dos anos, muitos ainda acham que ela não merece ser coroada Rainha Consorte, quanto mais Rainha. Também houve vários grupos anti-monarquia que manifestaram o descontentamento, o grupo Republic apresentou a hashtag #NotMyKing

King Charles III Francesco Frank Federighi

O cartunista italiano Francesco Frank Federighi criou a caricatura do rei Carlos III, anunciando com entusiasmo a chegada de sua coroação iminente com címbalos. As características distintivas exageradas de Carlos, como os dedos de salsicha inchados (o sistema linfático do novo monarca não funciona adequadamente, o que significa que o fluido fica preso fora dos vasos sanguíneos, causando inchaço extremo), as orelhas proeminentes e o pesadelo de um dentista quando se trata dos dentes brancos amarelados.

Charles edging towards the crown Wimar Verdecia Fuentes

O artista cubano Wimar Verdecia Fuentes fez uma caricatura onde o rei Carlos III é essencialmente o estagiário mais velho do mundo, que finalmente consegue seu primeiro emprego aos 74 anos. A inclusão de uma citação de Harry Potter é o toque perfeito...

Heavy lies the crown...Tjeerd Royaards Tjeerd Royaards

Com o desenho do artista neerlandês Tjeerd Royaards, cartunista editorial e editor de cartoons do Cartoon Movement, um novo reinado começa. A sombra da falecida Rainha Elisabeth II paira sobre esta nova era, e como uma das principais características que definirão (uma aparência miserável) o reinado Charles III será como o lugar da Grã-Bretanha no mundo mudará e se as 14 nações da Commonwealth o abandonarão como seu chefe de estado.

No Australian bill for Charles Bart van Leeuwen

Falando da Commonwealth, outro artista neerlandês, Bart van Leeuwen, fez referência ao fato de que o rei Carlos III (de aparência sem graça) não vai aparecer na nova nota de cinco dólares da Austrália, de acordo com o banco central do país.

Heavy lies the hat... Dave Whamond

O caricaturista Dave Whamond, cujo trabalho apareceu no Reader's Digest, Wall Street Journal e Sports Illustrated, destacou como Charles está mais do que ciente de quão pesada está a coroa. O monarca tentou rejuvenescer a imagem da monarquia, mas muitas de suas tentativas falharam, incluindo uma lista de reprodução de coroação um tanto surda, bem como o chamado toque “moderno” de introduzir um (amplamente ridicularizado) juramento de lealdade .

The ills of colonialism This is Africa

Na publicação This is Africa, o cartoon refere-se ao “desrespeito pelos direitos daqueles afetados pelo saque colonial” feito pelo Reino Unido. No cartoon, um desconhecido diz a Carlos III: "Você derramou ketchup no seu cetro". Resposta de Carlos III: "Não, é o sangue dos povos colonizados". A caricatura faz alusão à coroa e ao cetro - ambos com diamantes retirados da África do Sul na era colonial. De fato, a Coroa de Santo Eduardo é adornada com 2.868 diamantes, 17 safiras, 11 esmeraldas, quatro rubis e 269 pérolas. O valor exato da coroa é uma questão de debate, mas os especialistas especulam que vale entre £ 3 bilhões e £ 5 bilhões (até € 5,6 bilhões). Muitos países africanos e outras ex-colônias pediram repetidamente a devolução de minerais e artefatos roubados, mas os apelos caíram em ouvidos surdos. Dito isto, Camilla rejeitou o polémico diamante Koh-i-Noor na sua coroa.

Finally... Fabian Sotolongo

O artista cubano Fabian Sotolongo bateu forte. Num desenho de 2022, Carlos III acorda e comemora, emocionado com a perspectiva de finalmente ascender ao trono. Ele é retratado dividindo a cama com o Grim Reaper (Anjo da Morte), que foi fundamental na sua ascenção ao trono.

Na sua opinião, estes artistas foram longe demais? Diga-nos.