Realizadora tunisina na corrida pela Palma de Ouro

De euronews

O filme "Les Filles d'Olfa" da jovem realizadora tunisina Kaouther Ben Hania chamou a atenção em Cannes.

Na corrida pela Palma de Ouro, estão estreantes como Kaouther Ben Hania, uma jovem realizadora tunisina que causou sensação na primeira semana do Festival de Cannes com o filme "Les Filles d'Olfa".

A realizadora já tinha participado nas secções paralelas do Festival de Cannes, mas é a primeira vez que tem um filme na competição.

"Não fiquei emocionada, mas muito feliz quando soube da seleção oficial da competição e quando soube os nomes dos outros realizadores, Ken Loach, Wes Anderson, Wim Wenders... É uma loucura o que me está a acontecer e eu estou muito feliz por estar aqui", diz a realizadora.

"Les Filles d'Olfa" mistura ficção e realidade. Conta a história da maldição da família de Olfa, uma mãe tunisina que vê as duas filhas juntarem-se ao autodenominado Estado Islâmico.

"Achei fascinante como a história de Olfa e das filhas, como na pequena história está a grande história da Tunísia, como a Revolução afetou as suas vidas. Aliás Olfa diz em determinado momento: 'Quando houve a Revolução, eu também queria fazer a minha revolução, divorciar-me do meu marido, ir embora...", conta.

O filme conjuga testemunhos e cenas reencenadas, que envolvem Olfa e as duas filhas mais novas com atrizes profissionais.

A equipa que fez o filme é maioritariamente constituída por mulheres.

"Quando começámos a filmar, a preparação, eu queria escolher uma equipa bem feminina, e até os homens que estariam no cenário, queria que fossem "women friendly", como se diz, porque eu sabia que ia levar todo mundo a uma confissão íntima, algo muito terapêutico, muito introspetivo e muito feminino sobre Olfa, as suas filhas, as suas histórias, mas também as atrizes. Era muito importante ter um espaço seguro onde todos estivessem em modo empatia, e não julgamento", explica Kaouther Ben Hania.

Há 21 filmes em competição. A Palma de Ouro será entregue no sábado.