De Euronews

Filme da realizadora francesa Justine Triet é o grande vencedor do festival francês de cinema.

"Anatomy of a Fall" é o grande vencedor da Palma d'Ouro da 76.ª edição do Festival de Cannes.

Dois anos depois de Julia Ducournau ter ganho a Palma d'Ouro com "Titane", o Festival de Cinema de Cannes voltou a disitnguir uma cineasta francesa, com o prémio máximo a ir para as mãos da realizadora Justine Triet, a terceira mulher a ganhar a competição.

O filme, ainda sem título em português, conta a história da "morte suspeita" de um homem, no sítio onde vivia isolado com a mulher e o filho de 11 anos, com deficiência visual. Rapidamente a investigação debruça-se sobre a vida do casal e conclui que a única testemunha é a criança cega.

Política sobe a palco em discurso contra Macron

Durante o discurso de aceitação do prémio, a realizadora mostrou-se bastante crítica em relação à reforma do sistema de pensões, recentemente aplicada pelo governo de Emmanuel Macron, em França, e alvo de grande contestação social.

Este protesto foi negado e reprimido de uma forma chocante, e este padrão de poder dominante, que se está a tornar cada vez mais desenfreado, está a irromper em várias áreas. Obviamente, a nível social, é onde é mais chocante. Mas também se verifica em todas as outras esferas da sociedade. E o cinema não é exceção Justine Triet Realizadora vencedora da Palma d'Ouro 2023

A atribuição da Palma d'Ouro foi já felicitada pela ministra francesa da Cultura, Rima Abdul-Malak, que, no entanto refutou as críticas de Triet, manifestando-se "desiludida com a injustiça do seu discurso".

Através de uma publicação no Twitter, a Abdul-Malak alega que "este filme nunca teria visto a luz do dia se não fosse o nosso modelo francês de financiamento do cinema, que permite uma diversidade única no mundo"

Premiados da noite

Entre os outros premiados, "The Zone of Interest", de Jonathan Glazer, recebeu o Grande Prémio, o Prémio do Júri foi para "Fallen Leaves", de Aki Kaurismäki, Tran Anh Hung foi distinguido como Melhor Realizador, com "The Pot-au-Feu", Kōji Yakusho recebeu o prémio de Melhor Ator pelo desempenho em "Perfect Days" e Merve Dizdar o de Melhor Atriz, pela performance em "About Dry Grasses", já Yûji Sakamoto foi distinguido pelo "Mlehor Cenário" em "Monster".

A Palma d'Ouro, um dos mais reconhecidos prémios do cinema, foi atribuída por um júri de profissionais da área, presidido, este ano, realizador sueco Ruben Ostlund.

Conheça a lista das longas-metragens a concurso, este ano, para Palma de Ouro: