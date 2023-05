Scorsese, De Niro e DiCaprio aplaudidos em Cannes

De Euronews

Em Cannes, o realizador Martin Scorsese e os atores Robert De Niro e Leonardo DiCaprio foram ovacionados. O realizador americano voltou ao festival de cinema francês, fora de competição, depois de uma longa ausência de décadas. Na bagagem trouxe o filme "Killers of the Flower Moon", uma estreia nos westerns que aborda a misteriosa série de homicídios que abalou uma comunidade indígena em Oklahoma nos anos 1920. Este sábado foi igualmente apresentado of filme "Banel & Adama", em competição para a Palma de Ouro. A longa-metragem de estreia da realizadora franco-senegalesa Ramata-Toulaye Sy tem como protagonistas Khady Mane e Mamadou Diallo, cujo romance se desenrola numa aldeia senegalesa. Num registo diferente, "May December", o novo filme do realizador americano Todd Haynes, também foi apresentado. Conta com Natalie Portman e Julianne Moore em destaque. Retrata o lado mais sombrio da sexualidade feminina, com uma protagonista que seduziu um estudante e construiu uma vida perfeita com ele após um escândalo na imprensa.