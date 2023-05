Cannes: Koji Yakusho conquista Prémio de Melhor Ator

Ator interpreta um homem que limpa casas de banho públicas em Tóquio e cuja vida é uma maravilha diária no filme "Perfect Days", de Wim Wenders

Em Cannes, há mais vida para além da Palma de Ouroe o júri também premiou alguns dos filmes mais importantes desta edição de 2023.

O Grande Prémio do Júri foi para "The Zone of Interest", de Jonathan Glazer, um filme arrepiante que nos faz mergulhar na vida quotidiana da família do líder do campo de concentração de Auschwitz.

É uma experiência emocionante para o espetador.

Eu queria fazer este filme agora. Não tinha interesse em fazer um filme sobre isto e que pudéssemos sair do cinema em segurança e pensar que aconteceu há muito tempo, que não tem mais nada a ver connosco. Porque não é o caso. Eu queria, de certa forma igualar e recriar isso, e encontrar uma maneira de filmar, com uma lente do século 21. Jonathan Glazer Realizador

O filme é uma adaptação do livro com o mesmo nome de Martin Amis, que morreu precisamente no dia da estreia da película em Cannes.

Muito contemporâneo e moderno na forma, ainda não há um vídeo do filme disponível. A película é lançada em toda a Europa este ano.

Koji Yakusho: Prémio de Melhor Ator

O filme “Perfect Days” (Dias Perfeitos), de Wim Wenders, ganhou o Prémio de Melhor Ator com Koji Yakusho, que interpreta um homem que limpa casas de banho públicas em Tóquio e cuja vida é uma maravilha diária.

Koji Yakusho é um dos grandes atores japoneses vivos, fiel a Kiyoshi Kurosawa que também atuou em "The Eel" (A Enguia), deShohei Imamura, que ganhou a Palma de Ouro em 1997. A colaboração com Wim Wenders traduziu-se em dias verdadeiramente perfeitos.

Wim Wenders é alemão, mas ele entende o Japão tão bem que tenho a impressão de que foi japonês numa vida passada. É uma pessoa que tem um profundo conhecimento da cultura japonesa e, quando olhamos para a escolha musical, a mistura das duas culturas é perfeita. Koji Yakusho Ator

Merve Dizdar: Prémio de Melhor Atriz

O prémio de Melhor Atriz foi para a turca Merve Dizdar, cuja atuação em "Les Herbes sèches" (As Ervas Secas), de Nuri Bilge Ceylan, é profundamente comovente.

Estou muito emocionada e sinto-me privilegiada porque fui escolhida entre muitas atrizes muito famosas. Estou surpresa e isto vai mais além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. É por isso que eu quero partilhar este prémio com todas as mulheres do meu país e à volta do mundo, porque enquanto houver mulheres, haverá batalhas, e enquanto houver batalhas, haverá esperança. Merve Dizdar Atriz

"Les Herbes sèches" é um filme lento e arrebatador que nos leva aos limites da Anatólia, na Turquia, uma região onde as distrações são raras.

Merve Dizdar interpreta uma jovem que se vê confrontada com dois homens que a desejam. Um grande novo filme do mestre turco Nuri Bilge Ceylan, vencedor da Palma de Ouro em 2014, com “Winter Sleep.”