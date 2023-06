Vida dos dias de hoje em exposição

"Civilization: The Way We Live Now" é uma exposição que mostra os dias de hoje e todos os seus desafios, pelos olhos de mais de uma centena de fotógrafos.

"Civilization: The Way We Live Now" é uma exposição patente na Saatchi Gallery de Londres reúne imagens de 150 fotógrafos internacionais. Destaca a complexidade e as contradições da vida no nosso planeta. Diz William A. Ewing, curador da exposição: "Vejo os fotógrafos como os olhos da civilização. Nenhuma civilização antes teve este ponto de vista total, e há fotógrafos em todo o lado, a trabalhar em tudo." Para Olaf Otto Becker, da Alemanha, o foco é o ambiente e as alterações climáticas. Uma das suas fotos mostra turistas numa calota de gelo na Gronelândia: "Todos os dias, cerca de 500 turistas vão a este local para compreender o aquecimento global, mas não o sentem, não o veem. É este o problema do aquecimento global. Precisamos da ajuda dos cientistas", explica o artista. Obra de Olaf Otto Becker em exposição Damon Embling/Euronews As filas extraordinárias de pessoas, à espera de ver a Rainha Isabel II em câmara ardente em Londres, no ano passado, impressionaram a fotógrafa britânico-americana Johanna Urschel. Para dar uma noção de escala, escolheu marcos da cidade como cenário: "Um quarto de milhão de pessoas juntou-se para fazer parte disto, ficaram em filas de até 16 quilómetros. As pessoas querem estar juntas. É uma questão de comunidade", conta a fotógrafa. Visitantes junto a uma das fotos de Johanna Urschel Damon Embling/Euronews O fotógrafo alemão Michael Najjar é um viciado no espaço. Até participou numa formação de astronauta. Na Saatchi, as obras de Michael exploram o nosso futuro, para além do planeta Terra. Diz o fotógrafo: "Penso que assistimos a uma enorme transformação no domínio da exploração espacial nos últimos 10 anos. Como artista, estava muito interessado na forma como estas novas tecnologias, estas novas formas de aceder ao espaço, estão a ter impacto na nossa vida na Terra, na nossa vida futura noutras luas e noutros planetas". Michael Najjar junto a uma das suas obras Damon Embling/Euronews Foram acrescentadas novas obras para esta edição londrina da exposição, que tem estado em digressão internacional. Diz Lily Waterton, da Saatchi Gallery: "É muito interessante que esta exposição nos convida a refletir sobre a forma como nos relacionamos uns com os outros agora, mas também sobre as possibilidades da humanidade nos próximos 100 anos." A exposição está patente na Saatchi Gallery, em Londres, até 17 de setembro.