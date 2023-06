Padel: como é que a modalidade está a ganhar força na Europa?

Padel, o desporto de raquete nascido no México, superou fronteiras e conquistou os corações de entusiastas em todo o mundo, ganhando tração principalmente na Europa. Veja por que se deve juntar ao fenómeno do padel.

Novak Djokovic estabeleceu outro recorde incrível na história do ténis individual masculino no domingo, conquistando o 23º título de Grand Slam sem precedentes com a vitória sobre Casper Ruud em Roland-Garros. Mas há quem anteveja que o ténis possa, em breve, ser eclipsado em tamanho e popularidade pelo padel. Já ouviu falar?

Se não, permita-me apresentá-lo a este passatempo brilhante e em rápida expansão.

Padel é uma disciplina de raquete dupla que combina elementos do ténis e squash e que é jogado num court reduzido com paredes de vidro e uma rede mais baixa.

Nos últimos anos, explodiu em popularidade e é o desporto de raquete que mais cresce no mundo.

Celebridades como David Beckham, Roger Federer, Rafael Nadal, Sylvain Wiltord e Neymar entraram na onda do padel.

Até Jurgen Klopp, treinador do Liverpool Football Club, não resistiu e instalou um court no seu campo de treino.

Mas há uma coisa: apesar da ascensão meteórica deste desporto, muitos de nós ficaram na sombra. É hora de recuperar o atraso e entrar em ação.

Por isso, conversámos com Sandy Farquharson, fundadora da The Padel School, uma renomada plataforma educacional na vanguarda do desporto.

Com a experiência e profundo conhecimento de padel de Sandy, criámos um guia abrangente que abarca todos os aspetos essenciais do jogo.

Vamos, então, começar a nossa jornada desde o início do jogo, mergulhando suas origens e evolução.

Pessoas jogam partida de padel a 10 de outubro de 2017 em Bois d'Arcy, perto de Paris. AFP

De onde surgiu o padel?

O padel nasceu na ensolarada Acapulco, no México, no final dos anos 1960, graças a um homem abastado chamado Enrique Corcuera, que tinha paixão pelo ténis, mas não tinha espaço para construir um court adequado na sua propriedade.

Determinado a desfrutar do desporto, teve a ideia de construir um court menor cercada por paredes para manter a bola em jogo.

Alfonso de Hohenlohe-Langenburg, um amigo espanhol de Corcuera, teve a oportunidade de experimentar a nova invenção do padel na casa de Enrique e foi instantaneamente cativado pelo desporto.

Inspirado pela experiência, Alfonso tomou a iniciativa e estabeleceu os dois primeiros courts de padel num clube de ténis em Marbella, Espanha, em 1974.

O padel rapidamente ganhou popularidade em Espanha e em outros países de língua espanhola, incluindo Argentina e Uruguai. Na última década, teve uma próspera expansão à escala global, com a popularidade disparando em vários outros países europeus, incluindo Suécia, França, Itália e, mais recentemente, no Reino Unido.

Homem joga num court de padel AP Photo

Quais são as regras do padel?

O padel é um jogo de duplas, geralmente jogado com quatro jogadores num court aproximadamente 25 a 30% menor do que um court de ténis padrão.

A modalidade segue, em grande parte, as regras do ténis tradicional, com algumas diferenças notáveis.

Ao servir no padel, a bola deve tocar no chão e deverá acertá-la abaixo da altura do quadril.

Pode acertar a bola contra o seu próprio vidro para passar para o outro lado da rede.

As paredes de vidro são consideradas em jogo, permitindo que os jogadores as usem estrategicamente.

Por exemplo, "pode acertar a bola contra o seu próprio vidro para passar para o outro lado da rede", explica Sandy, da The Padel School.

Após o serviço, a bola deve tocar uma vez no lado recetor antes de ser devolvida.

A pontuação do padel é basicamente a mesma do ténis normal (ou seja, Love-15-30-40-Game), no entanto, no circuito profissional, um "ponto de ouro" é usado para quebrar o deuce e determinar o vencedor do jogo.

Raquetes e bolas de pickelball Canva

Padel ou pickleball?

Já se deve ter deparado com o pickleball e notado as semelhanças com o padel.

Embora ambos sejam versões reduzidas do ténis, têm diferenças.

O pickleball, popular nos EUA, é jogado num court menor sem paredes de vidro e apresenta uma bola de plástico, criando uma experiência de jogo única separada do padel.

Sandy explica: “embora o jogo (pickleball) seja muito diferente, as razões para a popularidade são as mesmas. É fácil começar a jogar, é sociável, porque pode jogar simples ou em duplas, e está muito próximo.”

Visão geral dos courts internos de Padel-In na capital do Catar, Doha, 19 de junho de 2022. AFP

Por que é que o padel se tornou um dos desportos que mais cresce no mundo?

Sandy atribui o aumento significativo na popularidade do desporto a vários fatores-chave.

Primeiro, enfatiza que um dos drivers primários por detrás do rápido crescimento é a facilidade de aprendizagem.

“Pode-se ir jogar com outros três amigos e ter um jogo divertido e não há barreiras técnicas para entrar.”

Com o padel, pode começar imediatamente a jogar com os amigos e ter um jogo bastante competitivo.

"Você não gosta de ténis, por exemplo, tem uma técnica complicada como o serviço para aprender antes de poder jogar. Com o padel, pode começar a jogar imediatamente com os amigos e ter um jogo bastante competitivo, mesmo que os níveis não sejam perfeitamente combinados," explica. Também destaca que o jogo é compatível com jogadores que procuram uma prática duradoura, atraindo os que estão dispostos a investir tempo e esforço para dominar verdadeiramente os meandros do jogo.

"Desafia-me como ex-tenista e como alguém que joga padel há dez anos e posso ter um jogo tático realmente desafiante."

Outro catalisador crucial para a sua expansão está no endosso generalizado que conquistou de celebridades renomadas na última década, incluindo nomes como Andy Murray, David Beckham e Zlatan Ibrahimovic.

Quando ícones como eles são fisgados, por que deveria ficar de fora?

Como Sandy promete, “se não gosta da sua primeira experiência de padel, será a primeira pessoa que encontrei que se sente assim.”

Veja o vídeo acima para assistir à nossa conversa com Sandy da The Padel School.