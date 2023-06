Conheça o fotógrafo que usa a IA para imaginar o próximo James Bond

De David Mouriquand

O fotógrafo Alper Yesiltas utilizou várias ferramentas de IA para imaginar o próximo James Bond e partilha a sua opinião sobre se a inteligência artificial pode substituir a "verdadeira" fotografia.

Quem será o próximo James Bond?

É a pergunta que está na mente de todos os fãs de 007 desde que Daniel Craig bebeu o seu último Vesper e pendurou a Walther PPK em "Sem Tempo para Morrer", em 2021.

Tem havido uma especulação incessante e rumores interessantes sobre quem vai pegar no cobiçado manto, e o smoking é pesado, uma vez que Craig é considerado um dos melhores Bonds. Isto significa que está em curso outra transição significativa, ao estilo do Casino Royale, para a segunda série mais longa do cinema.

A "marca" Bond teve 25 filmes ao longo de 61 anos, mas o rei cinematográfico mais antigo da história continua a ser Godzilla, nos ecrãs desde 1954 e com 38 filmes até à data.

Alper Yesiltas, um advogado e fotógrafo, que vive em Istambul, tornou-se um grande talento no que diz respeito à fotografia baseada em IA.

Depois de ter retratado digitalmente algumas figuras icónicas com séries que tratam do envelhecimento de celebridades mortas ("As If Nothing Happened") e vivas ("Young Age(d)"), Yesiltas utilizou uma combinação de Midjourney, Dall-E, Artbreeder e Faceapp - entre outras ferramentas - para retratar os candidatos a James Bond em ação, a fim de ver quem melhor se adapta à personagem.

"O meu objetivo é criar um retrato fotorrealista convincente e credível", diz Yesiltas à Euronews Culture.

Missão cumprida. Os seus retratos de Bond têm um aspeto incrivelmente fotorrealista e enquadram na perfeição as suas escolhas de potenciais candidatos com roupas elegantes e os carros icónicos de Bond.

Veja estes três exemplos da fotografia com IA de Yesiltas:

Idris Elba como 007 Alper Yesiltas

Idris Elba como 007

"A representação digital de Elba transpira carisma e confiança, características que poderiam dar um toque robusto à personagem de Bond. O seu potencial elenco traria uma nova e emocionante dinâmica ao franchise Bond."

Tom Hiddleston as 007 Alper Yesiltas

Tom Hiddleston como 007

"A representação digital de Hiddleston sugere um Bond com um humor rápido, charme e um certo grau de imprevisibilidade. "

Aaron Taylor-Johnson como 007 Alper Yesiltas

Aaron Taylor-Johnson como 007

"Taylor-Johnson tem demonstrado uma variedade considerável nos seus papéis, demonstrando uma capacidade de equilibrar ação, drama e humor. A sua representação digital de Bond sugere uma personagem dinâmica, intensa e acessível."

"Enquanto sonhava com este tema, integrei os diferentes aspecos dos atores com a personagem", explica Yesiltas. "Depois de começar a trabalhar com IA, pensei em produzir um projeto sobre isto, incluindo alguns atores na minha mente, e quando vi que era capaz de o fazer em software com um fotorrealismo convincente, produzi os trabalhos desta lista."

A lista que menciona mostra um claro apreço pela série Bond e pelo que cada ator pode trazer para o papel.

"As personagens que veem representam a minha combinação de sonho entre o ator específico e as características de Bond que já vi antes. Por exemplo, quando penso em Idris Elba, imagino o lado tecnológico e inovador de Bond, enquanto as caraterísticas de Taron Egerton ou Henry Cavill são mais tradicionais."

Taron Egerton como 007 Alper Yesiltas

Taron Egerton as 007

"(Egerton) tem o potencial de trazer um toque fresco e jovem ao personagem Bond. A representação digital de Egerton retrata um Bond suave e ágil, com uma pitada de um espírito audacioso."

Henry Cavill como 007 Alper Yesiltas

Henry Cavill como 007

"Na sua representação digital, o Bond de Cavill é forte, confiante e dominador. O seu historial em papéis de grande ação sugere que ele poderia entrar no lugar de Bond com relativa facilidade."

E quanto à opinião pessoal de Yesiltas sobre quem será o novo 007?

"Gostaria que o ator que desempenhasse o papel de Bond fosse aquele que conseguisse desempenhar o papel durante mais tempo", diz à Euronews Culture. "Para ser honesto, acho que um ator mais jovem, menos previsto (ou nunca previsto, nem sequer nesta lista), será escolhido para o papel de James Bond."

Uma suposição justa, uma vez que a maldição da previsão diz que, quanto mais o seu nome estiver ligado a 007, menos hipóteses tem o ator de ser escolhido. Ainda assim, muitas das escolhas de Yesiltas parecem viáveis.

"Tenho um forte pressentimento de que James Norton ou Lucien Laviscount serão os próximos Bond", diz ele. "Espero que estas linhas ganhem valor numa data futura!"

Não creio que a fotografia baseada em IA possa substituir a verdadeira fotografia. A inteligência artificial não consegue reconhecer as sensações obtidas quando se fotografa um retrato real.

Para além dos espiões a jato, o que dizer dos avisos relativos à utilização da IA na arte, como a escrita de canções e a fotografia, que levaram alguns artistas a considerar a IA inimiga da verdadeira arte, rotulando-a de minar a criação artística?

"Penso que este é um processo revolucionário e os primeiros passos de uma grande mudança", diz Yesiltas, que tem uma perspetiva mais positiva sobre a utilização da IA na arte.

"A partir do ponto em que podemos produzir arte com ferramentas baseadas em IA, a produção de arte clássica tem o mesmo aspeto que a tela/pincel clássica (ou papel/lápis) tem a partir do ponto em que se encontram as ferramentas de desenho digital. Num futuro muito próximo, a imaginação do artista será mais importante do que a forma como a sua arte é desenhada."

"Não tenho a certeza se as imagens fotorrealistas baseadas em IA irão substituir as fotografias num futuro próximo", acrescenta. "Mas não creio que a fotografia baseada em IA possa substituir a verdadeira fotografia. A inteligência artificial não consegue reconhecer as sensações obtidas ao fotografar um retrato real."

Real ou não, veja abaixo mais retratos impressionantes de Alper Yesiltas sobre Bond:

Lucien Laviscount como 007 Alper Yesiltas

James Norton como 007 Alper Yesiltas

Tom Hardy como 007 Alper Yesiltas

Richard Madden como 007 Alper Yesiltas