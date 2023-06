A atriz de 82 anos fez a sua estreia na capa da Vogue como parte da edição "orgulho e alegria" da revista, que celebra uma série de pioneiros LGBTQ+.

A atriz britânico-australiana Miriam Margolyes é há muito tempo um tesouro nacional no Reino Unido, mas fazer a capa da Vogue, aos 82 anos, vai sem dúvida catapultá-la para um estrelato ainda maior.

Com uma carreira de seis décadas, é talvez mais conhecida pelo seu papel de Professora Sprout na série de filmes Harry Potter e por ter ganho o BAFTA de Melhor Atriz Coadjuvante pelo seu papel no filme de Martin Scorsese de 1993, A Idade da Inocência.

Capa da Vogue, Miriam Margolyes faz uma pose tipicamente espirituosa Tim Walker

Conhecida pelas suas entrevistas ousadas e pela sua atitude de "diabo, pode cuidar de tudo", a lenda da representação - também conhecida por vários papéis em "Blackadder" - aparece na edição de julho da Vogue britânica juntamente com outras pioneiras LGBTQ+, incluindo Janelle Monáe e Bella Ramsey.

Margolyes, resplandecente em cetim azul com pérolas e um toucado de rede, é ladeada pela frase "Pride & Joy" (Orgulho e Alegria) na capa, enquanto fala da sua sexualidade e diz que "nunca teve qualquer vergonha" em relação a ela.

Assumiu a sua homossexualidade em 1966, numa altura em que os atos homossexuais entre homens ainda eram ilegais no Reino Unido, e diz que perdeu 34 amigos durante a crise do VIH na década de 1980. Apesar disso, diz que "não gostaria de ser heterossexual por nada" e que "os homossexuais têm muita sorte, porque não somos convencionais".

Chá e Moda - Miriam Margolyes na Vogue Tim Walker

Margolyes estudou inglês na prestigiada Universidade de Cambridge, onde pisou pela primeira vez os tabuleiros do grupo de teatro Footlights, que produziu inúmeros talentos famosos, incluindo Stephen Fry e Hugh Laurie. Enquanto estudante, representou a sua faculdade na primeira série de sempre do programa de perguntas e respostas da BBC "University Challenge" e afirma ter sido uma das primeiras pessoas a dizer a palavra "f*ck" na televisão britânica.

Isso estabeleceu um precedente para a sua carreira, sendo talvez mais famosa pela sua franqueza e inteligência nas entrevistas do que pela sua atuação. As suas anedotas selvagens, muitas vezes com histórias de aventuras da sua vida pessoal, tornaram-se frequentemente virais.

Na entrevista à Vogue britânica, com imagens do génio Tim Walker, explicou: "É uma posição forte se não tivermos medo de ser quem somos", acrescentando: "Somos todos tão inseguros. As pessoas têm medo muitas vezes e o que eu sempre tentei fazer... (é) fazer com que as pessoas se sintam bem com elas próprias".

Miriam Margolyes em 2011 na estreia de 'Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2' 2011 Getty Images

Outras figuras LGBTQ+ também aparecem na próxima edição da Vogue ao lado de Margolyes, um precedente tornado possível pelo editor-chefe cessante Edward Enninful.

Em abril deste ano, a revista usou pela primeira vez modelos com deficiência na capa e no interior das páginas brilhantes - Enninful considerou essa edição um dos momentos de maior orgulho da sua carreira. Em 2020, Dame Judi Dench, na altura com 85 anos, foi a estrela mais velha de sempre a embelezar a capa na história da publicação.

Embora Enninful tenha anunciado no início deste mês que deixaria seu cargo, ele tem sido um defensor de uma maior inclusão na indústria da moda e é provável que seus sucessores e contemporâneos carreguem esse manto, como outras edições internacionais da revista e seus concorrentes têm feito com mais frequência nos últimos anos.

No mês passado, a magnata Martha Stewart, de 81 anos, apareceu na capa da Sports Illustrated em fato de banho e, na capa da edição de abril da Vogue das Filipinas, estava o tatuador Apo Whang-Od - com uns impressionantes 106 anos de idade.

A edição de julho da British Vogue está disponível através de transferência digital e nas bancas a partir de terça-feira, 20 de junho.