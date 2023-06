Local do assassinato de Júlio César em Roma está aberto ao público

Nesta praça, decorreu um dos mais famosos assassinatos políticos de sempre

Neste espaço, fez-se história.

Júlio César, o líder mais poderoso da Roma antiga, foi esfaqueado até à morte em 44 a.C., no interior da Cúria de Pompeu, um grande salão retangular onde o Senado romano se reunia.

É um dos mais famosos assassinatos políticos de sempre, que marcou a transição da República Romana para o Império Romano.

O local onde tudo aconteceu abriu ao público na semana passada.

"Conseguimos reconhecer as paredes externas da sala onde o assassínio ocorreu. A descrição do local corresponde ao que vemos", assegura Claudio Parisi Presicce, o responsável do Capitólio para o Património Cultural.

As pessoas podem agora circular livremente no interior da praça e ver de perto as ruínas. Há ainda uma exposição com os objetos recolhidos durante as escavações.

Ver o lugar exato onde decorreu o episódio certamente acrescenta emoção e dá-nos a capacidade de nos vermos como parte daquela história. Claudio Parisi Presicce Responsável Capitólio para Património Cultural

Os visitantes confirmam o fascínio. "Estar tão perto de onde foi feita História tão significativa é arrebatador", sente uma turista.

Também os locais acolheram a abertura com agrado.

"Pode-se dizer que aqui [na praça] nasceu o Império Romano, que fez grande Roma. Para nós, romanos, isso significa tudo", admite um visitante.