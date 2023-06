Raro mosaico da era romana descoberto na Síria

De euronews

Esta é a mais importante descoberta arqueológica desde o início do conflito no país, segundo as autoridades sírias.

A Síria revelou novas partes de um raro mosaico da era romana, descoberto na cidade de Rastan, perto de Homs. Há algumas partes danificadas, mas as cenas estão bem preservadas. Entre elas um raro retrato de antigas guerreiras amazonas na mitologia romana. Para as autoridades sírias esta é a mais importante descoberta arqueológica desde o início do conflito no país, há 11 anos. O trabalho arqueológico, que está a ser feito pela Direção Geral de Antiguidades e Museus da Síria, desde o ano passado, está a ser dificultado pelas sanções impostas ao país.