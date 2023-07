Ewan McGregor apresenta novo projeto em Karlovy Vary

De euronews

Escocês contracena com a filha em "You sing loud, I sing louder"

Karlovy Vary pode não ter o glamour de Hollywood mas nem por isso deixa de ser um nome de referência no mundo da sétima arte. A 57ª edição do Festival Internacional de Cinema trouxe à cidade checa alguns nomes consagrados do grande ecrã, como Ewan McGregor.

O escocês recebeu o prémio do Presidente do Júri e aproveitou a passagem por Karlovy Vary para apresentar o seu mais recente projeto, "You sing loud, I sing louder", onde contracena com a própria filha.

O Festival, onde serão exibidas mais de duas centenas de películas, chega ao fim no próximo sábado. Há onze filmes a concurso para o Globo de Cristal.