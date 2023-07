O mural da discórdia em Mariupol

Artista de rua italiano utilizou uma imagem falsa de uma criança vítima da guerra para o seu mural em Mariupol

Ciro Cerullo é um artista de rua italiano conhecido pelo pseudónimo Jorit. A sua obra está presente em murais que vão da sua cidade natal, Nápoles, a Belém, na Cisjordânia e agora também Mariupol, cidade ucraniana controlada pelos separatista de Donetsk.

É precisamente esta imagem, que retrata uma criança após vários anos de guerra, que está na origem da última polémica. O italiano diz que se inspirou numa menina local, mas será assim?

Quem é aquela rapariga?

O mural em si já tinha gerado polémica porque reflecte a visão do artista sobre o conflito na Ucrânia. O próprio artista diz que mostra o sofrimento das crianças após "oito anos de bombardeamentos de Kiev e do medo de batalhões nazis".

No entanto, agora surgiu um pormenor importante. A rapariga retratada no edifício não é "uma rapariga de Donbass que viveu os seus primeiros anos imersa na guerra", como afirma o artista de rua napolitano, mas sim uma rapariga australiana.

Jorit utilizou uma fotografia tirada há anos pela mãe da rapariga, que por acaso é uma fotógrafa profissional premiada. Escusado será dizer que a fotografia está protegida por direitos de autor.

Jorit não me pediu permissão para reproduzir a imagem nem me compensou de qualquer forma Helen Whittle Fotógrafa

Helen Whittle, a autora da fotografia, deixou bem claro o descontentamento sobre o assunto: "Foi angustiante e doloroso para mim ver a minha imagem copiada e utilizada desta forma. Jorit não me pediu autorização para reproduzir a imagem nem me compensou", acrescentando "não dei qualquer autorização para a reprodução e estou a pedir conselhos aos meus advogados sobre o que fazer".

O que pesa, ainda mais, é a forma como Jorit utilizou a imagem: "As minhas ideias e opiniões não estão de forma alguma alinhadas com as deste artista." Na verdade, ele abraçou efetivamente a comunicação pró-Kremlin.

Nos últimos anos, Jorit tornou-se muito famoso em toda a Itália por alguns murais que criou em diferentes cidades, incluindo vários na sua cidade natal, Nápoles. Entre eles, um dedicado a San Gennaro e outro a Diego Armando Maradona. Todos os retratos de Jorit, incluindo o de Mariupol, têm um pormenor que os torna altamente reconhecíveis: duas riscas vermelhas nas bochechas.

Jorit já reagiu às acusações e através de uma publicação no Instagram, admitiu que se tinha inspirado na fotografia da australiana para as tranças e a camisola mas que a criança era de Donbass. Sublinhou no entanto que o importante para ele era chamar a atenção para o sofrimento ignorado da população local.