Travis Scott actua no Astroworld Music Festival em Houston, a 5 de novembro de 2021. - Direitos de autor Amy Harris/Invision

O espetáculo da sensação do hip-hop norte-americano no antigo Circus Maximus da capital italiana causou um tumulto, com cerca de 60 pessoas a necessitarem de tratamento médico.

Um concerto do rapper americano Travis Scott no antigo Circus Maximus de Roma, na segunda-feira, 7 de agosto, resultou na necessidade de tratamento médico de cerca de 60 pessoas. PUBLICIDADE O artista de 32 anos abriu a sua digressão “Utopia" no monumental local da capital italiana - outrora a pista de corridas de bigas do Império Romano - para uma multidão de cerca de 60 mil fãs ansiosos. A acompanhar Scott em palco estava o veterano do hip-hop Kanye West, que tem sido alvo de críticas pelas suas mensagens anti-semitas na Internet. Mas as coisas ficaram fora de controlo após um incidente com spray de pimenta, que deixou dezenas de fãs feridos e cerca de 60 pessoas a necessitar de tratamento médico. Um jovem de 14 anos foi também hospitalizado depois de ter caído de uma altura de quatro metros. O jovem tinha tentado entrar no Circus Maximus para assistir ao espetáculo e tinha tentado contornar a segurança. A polícia italiana está a investigar o caso, enquanto algumas figuras públicas já se pronunciaram sobre o tumulto, que provocou um efeito de "terramoto" em toda a cidade. "Vamos julgar negativamente os concertos de rock", declarou o diretor do parque arqueológico do Coliseu. Esta não é a primeira vez que um dos concertos de Scott resulta em tragédia. Em novembro de 2021, o concerto no Astroworld Festival, na sua cidade natal, Houston, no Texas, provocou um tumulto que provocou a morte de dez pessoas e fez dezenas de feridos.

