O "FIFA 23" atualizou o modelo de jogadora da defesa marroquina Nouhaïla Benzina para incluir um hijab, depois de esta ter usado o véu islâmico no Campeonato do Mundo Feminino. Mas porque é que o hijab continua a ser um tema tão controverso no futebol?

Durante o Campeonato do Mundo de Futebol Feminino da FIFA 2023, a jogadora marroquina Nouhaïla Benzina fez história ao ser a primeira a disputar um jogo do Mundial com o véu islâmico na cabeça.

Na última atualização do "FIFA 23", denominada Title Update 16, a EA Sports actualizou o modelo da jogadora Benzina para lhe dar um hijab.

A série FIFA incluiu equipas internacionais femininas pela primeira vez no FIFA 16, com o FIFA 2023 a tornar-se o primeiro jogo a incluir também equipas de clubes femininos.

"Temos a visão de ligar não só os 150 milhões de fãs que temos agora, mas mil milhões de fãs", disse o vice-presidente e produtor executivo da Electronic Arts, John Shepherd. "Queremos que este jogo e esta marca, este clube, este ecossistema, recebam toda a gente."

O próximo jogo da EA, no entanto, não se chamará FIFA, com a série a ser rebatizada de EA Sports FC 24, na sequência de problemas com a reaquisição da licença FIFA. O jogo deste ano, EA Sports FC 24, irá alegadamente incluir mulheres no modo Ultimate Team, que é a marca registada do jogo, permitindo aos jogadores criar equipas com jogadores masculinos e femininos.

O hijab no futebol continua a ser uma questão polémica

Nouhaila Benzina no "FIFA 23"

O uso de véu por motivos religiosos nos jogos só foi autorizado em 2014, quando a FIFA (o organismo que rege o futebol no mundo real, e não o jogo da EA) atualizou as suas regras relativas ao hijab. Anteriormente, o lenço na cabeça não era permitido devido à preocupação de que pudesse causar lesões.

Benzina, que joga no clube marroquino ASFAR, bem como na seleção nacional, tem usado o véu regularmente durante o atual Campeonato do Mundo Feminino.

Apesar da autorização de 2014, a defesa de 25 anos foi alvo de críticas pela sua escolha de competir com o hijab. O jornalista Philippe Guibert considerou-a "incrivelmente regressiva", enquanto a publicação desportiva francesa L'Équipe afirmou que "a posição da FIFA não é a mesma que a de França."

Membros da equipa de futebol feminino do Irão - 2007 MOHAMMAD ABU GHOSH / AP

Em junho de 2023, o Supremo Tribunal Administrativo francês manteve a proibição de as jogadoras de futebol usarem o véu islâmico, depois de a questão ter sido aproveitada por políticos que alegavam que o secularismo estava em risco.

"As federações desportivas, cuja missão consiste em assegurar o bom funcionamento dos serviços públicos, podem impor uma obrigação de neutralidade aos seus jogadores em competições e eventos desportivos, a fim de garantir o bom desenrolar dos jogos e evitar quaisquer confrontos", declarou o Conselho Constitucional em comunicado.

O Conselho Constitucional considerou "adequada e proporcionada" uma regra da Federação Francesa de Futebol (FFF) que proíbe "qualquer sinal ou vestuário que mostre claramente uma filiação política, filosófica, religiosa ou sindical" durante o jogo.

Um grupo de jogadoras de futebol muçulmanas, denominadas "Hijabeuses", tinha lançado a ação contra o regulamento da FFF.

Os juízes encontram-se sob pressão política antes da decisão, numa altura em que os partidos mais tradicionais tentam fazer frente à extrema-direita, que está em alta nas sondagens.

O conceito francês de laicidade (secularismo) continua a ser um tema sensível em França, apresentado pelos seus defensores como uma forma de garantir a neutralidade religiosa do Estado e pelos seus críticos como um sinal de alerta contra as minorias étnicas e religiosas, especialmente os muçulmanos.

A decisão de manter a proibição do hijab foi criticada porque impede as mulheres que o usam de jogar, arbitrar e participar em qualquer nível de futebol em França.

Marrocos foi eliminado do Campeonato do Mundo de Futebol Feminino após uma derrota por 4-0 contra França. A equipa francesa vai defrontar a Austrália nos quartos-de-final amanhã, sábado, 12 de agosto.