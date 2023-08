Na Albânia, um lago esconde os vestígios da mais antiga aldeia lacustre da Europa

De Euronews com AFP

Os cientistas descobriram que na margem do Lago Ohrid, há cerca de 8 mil anos, existiu uma povoação de casas de palafitas

Sob as águas do Lago Ohrid, na Albânia, os cientistas descobriram o que poderá ter existido uma das mais antigas comunidades palafitas da Europa e estão a tentar resolver o mistério da razão pela qual se abrigava atrás de uma fortaleza de espigões defensivos.

PUBLICIDADE

A datação por radiocarbono do local situa a povoação entre 6000 e 5800 a.C.

"É várias centenas de anos mais antigo do que os sítios lacustres anteriormente conhecidos nas regiões mediterrânicas e alpinas", disse Albert Hafner, professor de arqueologia da Universidade de Berna, na Suíça."Tanto quanto sabemos, é a mais antiga da Europa", disse à agência AFP.

As outras aldeias mais antigas foram descobertas nos Alpes italianos e datam de cerca de 5000 a.C., disse o especialista em habitações lacustres do Neolítico europeu.

Hafner e a sua equipa de arqueólogos suíços e albaneses passaram os últimos quatro anos a realizar escavações em Lin, no lado albanês do Lago Ohrid, que se estende pela fronteira montanhosa entre a Macedónia do Norte e a Albânia.

A povoação terá albergado entre 200 e 500 pessoas, com casas construídas sobre estacas acima da superfície do lago ou em zonas regularmente inundadas pela subida das águas.