Festival de Música de Gabala reúne estrelas do Azerbaijão

O Festival de Música do Azerbaijão destaca estrelas nacionais e internacionais.

O programa da 13ª edição do Festival de Música de Gabala incluiu concertos de músicos azeris e internacionais de vários países, Grã-Bretanha, Turquia, Estónia, Lituânia, Rússia e Polónia.

"A 13ª edição foi inaugurada pelas nossas estrelas, Yusif Eyvazov e Dinara Aliyeva, cujos nomes são conhecidos em todo o mundo. O programa inclui também jovens artistas. O festival tem também objetivos pedagógicos. Antes de cada concerto, há palestras. Ouvimos vozes de crianças atrás de mim. Deixem-nas habituar-se à boa música!", disse à euronews Farhad Badalbeyli, responsável da organização do Festival.

O evento dedicado à música foi inaugurado a 27 de julho com um concerto intitulado Viva Opera, protagonizado pelos mais destacados solistas de ópera do Azerbaijão.

Festival apoia jovens talentos

"Cada programa inclui jovens intérpretes. O apoio prestado aos jovens artistas é muito importante neste festival. A juventude é o futuro do país. A participação dos jovens num festival deste tipo é preciosa", frisou Fuad Ibrahimov, maestro e diretor artístico da Orquestra Sinfónica do Estado do Azerbaijão.

O projeto Apoio à Juventude começou em 2016 e visa identificar e apoiar jovens talentos de todo o Azerbaijão.

Organizado pela Fundação Heydar Aliyev e apoiado pelo Ministério da Cultura, o festival é uma celebração anual da música clássica, folclórica, jazz e dança e decorre durante vários dias no verão.