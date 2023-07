Festival de Verbier: estância de esqui suíça reúne talentos da música

Todos os verões, a estância de esqui de Verbier, nos Alpes suíços, transforma-se num local de culto para músicos e adeptos da música clássica do mundo inteiro.

Durante o Festival de Verbier, há música um pouco por todo o lado, nas salas de concerto, nas igrejas, nos cafés e nas ruas. Graças ao programa Unlimited (UNLTD), lançado há sete anos, o festival é uma verdadeiro viveiro de jovens talentos.

Música clássica acessível ao grande público

"O UNLTD é um festival dentro do festival. A nossa ideia era dessacralizar a música clássica e celebrar a música. Porque o Festival de Verbier não é só música clássica. Maioritariamente, trata-se de música clássica, de excelência, mas também temos música nas ruas", disse à euronews Stephen McHolm, diretor da Academia de Verbier e do programa UNLTD.

Estância de esqui suíça acolhe festival de música euronews

A Orquestra Júnior do Festival de Verbier

A Orquestra Júnior do Festival de Verbier é um dos destaques da programação. Lançada há 10 anos, a iniciativa permite a jovens talentos participar em masterclasses com alguns dos maiores nomes da música. "Como diretor musical, passo várias semanas a tocar e a ensaiar com os jovens. Como podem imaginar, muitos destes jovens não estão a tocar numa orquestra pela primeira vez. Este projeto permite partilhar a cultura de cada um, o significado dos respectivos instrumentos e o nível de execução", contou o diretor musical do projeto, o maestro americano James Gaffigan.

Os jovens trabalharam durante 30 dias. O projeto culminou com um concerto que reuniu 1500 pessoas. "Podemos dizer que se trata de um viveiro das orquestras dos festivais. Eles chegam aqui, muitos têm entre 15 e 18 anos, e depois passam para a Orquestra Sinfónica do Festival, e para a Orquestra de Câmara. É muito agradável, ao longo dos 10 anos do projeto, vê-los evoluir de uma orquestra para a outra.", frisou Charlotte Malherbe, directora do Festival Júnior de Verbier.

Orquestra Júnior do Festival de Verbier euronews

50 solistas do mundo inteiro

Antes da cerimónia de encerramento, no final de julho, o Festival de Verbier reuniu mais de 50 solistas, entre os melhores do mundo, para celebrar o trigésimo aniversário do evento dedicado à música. O pianista japonês Mao Fujita, de 24 anos, encantou o público ao lado de Evgeny Kissin, que subiu ao palco para tocar Rachmaninov. Destaque ainda para o quarteto de cordas com os dois irmãos Capuçon que interpretaram Bach.