Animação húngara na crista da onda

Filmes de animação húngaros ganham vários prémios em Annecy (e Cannes)

A Hungria destacou-se no Festival de Cinema de Animação de Annecy, o maior evento mundial do género.

Três filmes foram premiados nas principais categorias, incluindo "27" da realizadora Flóra Anna Buda, que ganhou o Cristal para a melhor curta-metragem.

"A Hungria tem vindo a crescer nos últimos dez anos. Os novos licenciados são fantásticos e muito talentosos, estão a ter cada vez mais sucesso. E, na verdade, o facto de eu estar aqui é fruto do trabalho árduo de todos os realizadores que estão a deixar uma marca nos húngaros. Também estou muito grata a eles", declara a realizadora.

O filme também ganhou a Palma de Ouro para curtas-metragens no recente Festival de Cinema de Cannes.

Trata-se da história de uma jovem mulher cujas fantasias a ajudam a transcender a vida quotidiana.

Na categoria de longas-metragens, o Prémio do Júri foi atribuído a "Four Souls of Coyote".

Um filme poderoso que segue o destino dos índios americanos, desde os genocídios do passado até aos oleodutos que ameaçam destruir o presente.

"É um filme sobre indígenas americanos. Tentámos ser o mais exatos possível, uma vez que somos húngaros. Este é um primeiro grande marco para nós e já participámos em alguns festivais na América", afirma o realizador Áron Gauder.

Por fim, o Prémio do Júri "Contrechamps" foi atribuído a "Tony, Shelly and the Magic Light", uma coprodução entre a Hungria, a Eslováquia e a República Checa, na tradição do stop-motion da Europa Central.