Filmes "The Killer" e "La Bête" estreiam no Festival de Veneza

De euronews

"The Killer" foi realizado por David Fincher e tem Michael Fassbender como protagonista. O filme "La Bête", de Bertrand Bonello, tem Léa Seydoux e George MacKay nos principais papéis.

O realizador David Fincher pisou a passadeira vermelha do Festival Internacional de Cinema de Veneza, onde aconteceu a estreia mundial do seu thriller "The Killer".

PUBLICIDADE

Michael Fassbender encarna um assassino que, depois de um acidente quase fatídico, enfrenta os seus empregadores.

Em Veneza, David Fincher mostrou-se preocupado com a greve em curso em Hollywood. "Estou muito triste. Obviamente estou no meio das duas partes. Este filme foi feito durante a pandemia e nunca mais quero fazer um filme através de uma viseira com óculos de proteção, mas acabámos de passar três anos a ter de 'pousar os pincéis' e ir embora".

No quinto dia do festival também foi apresentado "La Bête", o romance distópico do realizador franco-canadiano Bertrand Bonello.

Com Léa Seydoux e George MacKay, é um filme sobre o choque do que é novo, a constatação de que a tecnologia está prestes a abolir a humanidade sem o nosso consentimento.

O Festival de Veneza decorre até dia 9 de setembro.