Woody Allen gera divisões no Festival de Veneza

De euronews

Realizador norte-americano foi apupado na rua mas o seu novo filme foi aclamado na sala de cinema

Woody Allen está longe de ser uma figura consensual e a sua passagem pelo Festival de Veneza mostra isso mesmo. Apupado na rua por algumas dezenas de críticos devido às suspeitas de abusos sexuais no passado, o realizador norte-americano foi aclamado na sala de cinema, onde estreou "Golpe de Sorte", o seu quinquagésimo filme, inteiramente rodado em francês.

PUBLICIDADE

O argumento fala da importância da sorte e do azar nas nossas vidas, aos 87 anos, Woody Allen diz não ter razões de queixa:

"Tive muita sorte com o cinema e recebi, ao longo da minha vida, muitos elogios imerecidos e uma enorme quantidade de atenção e respeito. Por isso, não tenho mais do que boa sorte e espero que ela se mantenha. Claro que ainda estamos no início da tarde, por isso..."

O francês em "Golpe de Sorte" não se limita à língua. Elenco e financiamento também são cem por cento gauleses.

Woody Allen abraçou o desafio de se tornar num cineasta europeu depois de ter sido marginalizado pela indústria norte-americana após as acusações de abuso sexual mas diz que voltaria a filmar em Nova Iorque se alguém fosse suficientemente louco para o financiar.

"Golpe de Sorte" tem estreia prevista em Portugal no dia 5 de outubro.