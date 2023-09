Os entusiastas do espaço e os jogadores aguardam ansiosamente a oportunidade de se lançarem numa nova aventura que está a ser preparada há anos.

Após uma série de atrasos, Starfield, um dos jogos de vídeo mais aguardados dos últimos anos, criado pelo estúdio Bethesda, propriedade da Microsoft, está finalmente pronto a arrancar em todo o mundo.

Na sua essência, Starfield é um ambicioso jogo de exploração espacial que convida os jogadores a embarcar numa viagem cósmica através da vastidão da Via Láctea.

Mas o que o distingue é a sua escala sem precedentes - oferecendo aos jogadores a oportunidade de explorar um conjunto surpreendente de mais de 1000 planetas diferentes, juntamente com um número não revelado de luas e estações espaciais.

O jogo, que está a ser produzido há sete anos, estará disponível para jogar no PC e na Xbox e marca o primeiro universo novo em 25 anos da Bethesda Game Studios, conhecida pelo seu trabalho inovador nas séries The Elder Scrolls e Fallout.

Simon Little, diretor da Video Games Europe, afirma que o entusiasmo em torno do lançamento é um reflexo direto da evolução da indústria dos jogos.

"Ao contrário de um livro ou de um filme, em que é escrito, está terminado e pronto, um grande jogo online, do ponto de vista do desenvolvimento, nunca está realmente terminado. Está sempre a ser melhorado, ajustado, alargado, apenas para manter os jogadores envolvidos e interessados, e a jogar e a desfrutar do jogo."

E acrescenta: "Não se pergunta às pessoas se vão ao cinema ou se leem livros. É mais ou menos entendido que é isso que se faz. Penso que em breve chegaremos a um ponto em que se entenderá que, bem, sim, eu jogo jogos como parte do meu entretenimento quotidiano."