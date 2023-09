Pela primeira vez, houve uma categoria de artista do ano exclusivamente feminina.

Os prémios de música MTV 2023 regressaram na terça-feira à noite com muita luz, brilho, cor, atuações fantásticas e algumas grandes vitórias.

Houve uma atuação surpresa dos *NSYNC, que não se juntavam em palco desde os VMAs de 2013.

O espetáculo terminou com uma atuação espetacular de Grandmaster Flash, Nicki Minaj, Lil Wayne e LL Cool J e outros artistas que celebraram o 50.º aniversário do hip hop.

Taylor Swift entrou na noite com oito nomeações - sete para o seu êxito de 2022, "Anti-Hero" - e arrasou. De acordo com a MTV, ela tem agora o segundo maior número de vitórias em todos os prémios.

Pela primeira vez, houve uma categoria de artista do ano só para mulheres. Este ano, houve também uma nova categoria para as melhores batidas afro.

Eis a lista completa dos vencedores dos prémios deste ano.

Artista do ano

Com Taylor Swift, Beyoncé, Doja Cat, Nicki Minaj, Karol G e Shakira a concorrerem à categoria de melhor artista do ano em 2023, a competição foi dura.

Este ano, Swift triunfou, e foi um dos grandes momentos da noite.

Vídeo do ano

Swift saiu também vitoriosa na categoria de vídeo do ano, tornando-se a primeira artista a ganhar o prémio dois anos seguidos.

Chancler Haynes, Taylor Swift e Rina Yang aceitam o prémio de melhor direção para "Anti-herói" durante o MTV Video Music Awards , 12 de setembro de 2023 AP Photo Charles Sykes/Invision/AP

"Isto é inacreditável", disse a cantora ao aceitar o prémio. "Só quero dizer que o facto de este ser um prémio votado pelos fãs significa muito para mim. "

Ela detém o recorde do prémio, tendo já ganho quatro vezes. Os anteriores foram por "Bad Blood", "You Need to Calm Down" e "All Too Well: The Short Film".

Prémio Vanguarda do Vídeo

Shakira tornou-se a primeira artista sul-americana a ganhar o conceituado Prémio Vanguarda do Vídeo.

Shakira em exibição durante o MTV Video Music Awards, no Prudential Center em Newark, N.J, 12 de setembro de 2023 AP Photo Charles Sykes/Invision/AP

Foi aplaudida de pé depois de apresentar um mash-up de 10 minutos dos seus maiores êxitos.

Prémio Ícone Global

Sean "Diddy" Combs recebeu o Global Icon Award e também apresentou um medley dos seus maiores êxitos.

Todos os outros prémios

Canção do ano: Taylor Swift - "Anti-Hero"

Melhor colaboração: Karol G, Shakira - "TQG"

Melhor pop: Taylor Swift - "Anti-Hero"

Melhor hip-hop: Nicki Minaj - "Super Freaky Girl"

Melhor R&B: SZA - "Shirt"

Melhor novo artista: Ice Spice

Melhor atuação do ano: abril de 2023: Tomorrow X Together - "Sugar Rush Ride"

Melhor rock: Måneskin - "The Loneliest"

Melhor música latina: Anitta - "Funk Rave"

Melhor K-Pop: Stray Kids - "S-Class"

Stray Kids em exibição durante o MTV Video Music Awards, no Prudential Center em Newark, N.J,12 de setembro de 2023 AP Photo Charles Sykes/Invision/AP

Melhor Afrobeats: Rema & Selena Gomez - "Calm Down"

Melhor alternativo: Lana Del Rey ft. Jon Batiste - "Candy Necklace"

Vídeo (mensagem) de bem: Dove Cameron - "Breakfast"

Melhor direção: Taylor Swift - "Anti-Hero". Realizado por Taylor Swift

Melhor cinematografia: Taylor Swift - "Anti-Hero" com cinematografia de Rina Yang.

Melhores efeitos visuais: Taylor Swift - "Anti-Hero" com efeitos visuais de Parliament.

Melhor coreografia: BLACKPINK - "Pink Venom", Kiel Tutin, Sienna Lalau.

Melhor direção artística: Doja Cat - "Attention" com direção artística de Spencer Graves.

Melhor edição: Olivia Rodrigo - "Vampire", editado por Sofia Kerpan e David Checel.

Espetáculo do verão: Taylor Swift

Grupo do ano: BLACKPINK

Música do verão: Jung Kook ft. Latto - "Seven"

Álbum do ano: Taylor Swift - "Midnights"