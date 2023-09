De Savin Mattozzi

Haaning, de 58 anos, foi condenado por um tribunal dinamarquês a reembolsar o Museu Kunsten depois de ter entregue telas em branco em 2021.

Jens Haaning, conhecido pelas suas obras de arte que visam a desigualdade de rendimentos, a migração e as condições de trabalho, foi contratado pelo Museu Kunsten para recriar uma das suas obras mais famosas de 2007. A obra de arte de que o museu estava à espera deveria ser uma tela forrada com notas de coroas para representar os diferentes rendimentos das famílias na Dinamarca.

PUBLICIDADE

Quando o museu recebeu a obra de arte em 2021, ficou surpreendido ao encontrar duas grandes telas em branco, intituladas "Take the Money and Run."

Mais tarde, o Museu Kunsten expôs as telas em branco, mas pediu a Haaning que devolvesse o dinheiro, uma vez que tinha quebrado o contrato.

Quando este recusou, o museu levou-o a tribunal. A decisão foi tomada e Haaning tem de devolver ao museu o valor de 67 mil euros. No entanto, pode ficar com os honorários dos trabalhadores, que ascendiam a cerca de 3.500 euros.

Numa entrevista anterior a uma estação de rádio dinamarquesa, Haaning afirmou que a proeza era uma declaração sobre as condições de trabalho e que acredita que os trabalhadores deveriam fazer coisas semelhantes se a sua situação fosse tão terrível como a sua.

"Se estão sentados num emprego de merda e não são pagos, e se lhes é pedido que paguem dinheiro para ir trabalhar, então agarrem no que puderem e tomem uma atitude."

Peças importantes anteriores

A peça de Haaning faz parte de uma longa lista de artistas que destacaram a hipocrisia e o elitismo, muitas vezes absurdos, do mundo da arte.

Um dos casos mais memoráveis deste tipo de autorreflexão ocorreu em 2018, quando a obra "Girl With Balloon" de Banksy foi colocada à venda na Sotheby's por 1,28 milhões de euros.

Depois de ter sido vendida, a peça deslizou lentamente da moldura e foi cortada em tiras por um dispositivo instalado por Banksy na própria moldura.

Apesar da "ruína" da obra de arte, esta foi vendida pelo preço originalmente pedido.