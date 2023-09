Cartoon Forum reúne o melhor da animação europeia

Vários milhares de profissionais de animação, criadores, produtores e canais vêm de mais de quarenta países.

O Cartoon Forum em Toulouse é um dos principais eventos europeus do mundo da animação.

Vários milhares de profissionais de animação, criadores, produtores e canais vêm de mais de quarenta países da Europa e de todo o mundo.

Criado há mais de 30 anos, o Cartoon Forum já contribuiu para cerca de mil coproduções europeias.

"É uma espécie de janela para o futuro. Futuros projetos de televisão e streaming são apresentados em Toulouse durante três dias, e os canais e as plataformas de streaming fazem as suas seleções, os produtores encontram financiamento e os coprodutores também", diz Annick Maes, diretora-geral do Cartoon Forum.

Há sessões de pitch de 76 projetos selecionados, em que as equipas apresentam as suas intenções artísticas e planos de negócios.

E este ano houve o regresso da animação do Reino Unido, que tem estado ausente das coproduções europeias desde o Brexit. "É um verdadeiro regresso. Temos uma relação longa, orgulhosa e profunda com a Europa. Ficámos devastados por não termos podido estar aqui nos últimos anos e não vemos fronteiras para a colaboração criativa, para fazer pitches com os nossos amigos e colegas num dos eventos de pitching mais importantes, se não o mais importante, do calendário", afirmou Kate O'Connor, presidente executiva da UK Animation.

"Animated UK Meets Europe" é organizado pela Animation UK, em parceria com a BBC, Disney, Warner Bros. Discovery e SKY.

O Cartoon Forum é apoiado pelo programa MEDIA-Europa Criativa da Comissão Europeia.