Artista brasileiro Mario Bakuna toca no Festival de Jazz de Baku

A 18ª edição do Festival Internacional de Jazz de Baku acolheu 19 músicos, incluindo vencedores dos prémios Grammy.

O Festival Internacional de Jazz de Baku decorreu na capital do Azerbaijão entre 6 e 15 de outubro.

Além de espetáculos, houve palestras, entrega de prémios, uma exposição e uma prova de vinhos.

Lançado em 2005, o festival, que se desenrola em cinco locais da cidade, tornou-se num dos eventos mais populares para os residentes ou para quem visita Baku.

A exposição de Eldar Gurbanov inspirada no Jazz euronews

Jazz inspira artista Eldar Gurbanov

A exposição do artista Eldar Gurbanov foi um dos destaques da edição 2023 do festival.

Eldar Gurbanov é um dos raros representantes do primitivismo no Azerbaijão.

“A exposição inspira-se no jazz porque adoro jazz desde criança. Ouvia Willis Conover depois da meia-noite. Uni as minhas obras, as antigas e as novas, para fazer esta exposição”, contou Eldar Gurbanov.

Artista brasileiro Mario Bakuna no festival de Jazz de Baku euronews

Artista brasileiro Mario Bakuna apresenta "Paisagens Brasileiras"

O músico, compositor e cantor brasileiro radicado em Londres Mario Bakuna foi um dos grandes destaques musicais do festival.

O grupo de Mario Bakuna apresentou o álbum Paisagens Brasileiras, um obra dedicada ao povo brasileiro e inspiradas nas viagens de Bakuna pelo país.

O músico já apresentou o álbum em 16 países europeus. “Gosto muito da forma como uso a voz como instrumento. O trompete de boca é algo que me liga melhor às frases. É muito especial”, frisou Mario Bakuna.