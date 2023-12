De Euronews

Imaginação, inovação, tecnologia e entretenimento foram os ingredientes principais da Semana das Indústrias Criativas, em Baku. A capital do Azerbaijão acolheu novos protagonistas do setor criativo.

A Semana das Indústrias Criativas, um fórum para ajudar os jovens criativos a expandir os horizontes e dar asas à imaginação, teve lugar em Baku, a capital do Azerbaijão, de 27 de novembro a 3 de dezembro.

A hackathon (maratona de hacking) de 48 horas da GameTech foi uma das iniciativas mais aguardadas do evento. Com a participação da comunidade de jovens programadores, o formato centrou-se na engenharia rápida e colaborativa para testar os conhecimentos e as competências dos especialistas digitais.

Cerca de 13 equipas competiram entre si para criar jogos para telemóvel e computador, apresentando as suas ideias a um painel de juízes no final do exercício.

O cinema também desempenhou um papel importante na semana criativa, sob a forma do primeiro Cinema Mobile Film Festival, que deu destaque a peças cinematográficas filmadas com telemóveis.

Esta primeira edição do concurso tinha três categorias: filmes narrativos, documentários e filmes sobre questões sociais. O objetivo do festival era identificar os nomes emergentes da indústria e promover os valores sociais através do cinema filmado com telemóveis.

A cerimónia de abertura do evento, realizada no Centro de Cinema Nizami, atraiu o público jovem. "Détour", do realizador francês Michel Gondry, foi o primeiro filme a ser projetado.