Congresso de Samarcanda destaca herança cultural única do Usbequistão

Samarcanda organizou um congresso global para celebrar o rico legado cultural do Usbequistão, unindo estudiosos de todo o mundo e expondo tesouros, como manuscritos e inscrições antigas.

Samarcanda, uma cidade no sudeste do Usbequistão repleta de história, foi anfitriã do 7º Congresso Internacional "O Legado Cultural do Usbequistão – Fundação do Novo Renascimento".

Neste episódio de CULT, Galina Polonskaya, correspondente da Euronews, analisa a tapeçaria cultural do país, enquanto académicos de todo o mundo celebram a sua rica história no evento.

Polonskaya falou com o reitor da Universidade de Tecnologia de Samarcanda, Yusuf Abdullaev, que salientou o papel do Usbequistão na definição da civilização.

Firdavs Abdukhalikov, presidente da Sociedade Mundial para o Património Cultural, disse que a prioridade do país era preservar o seu legado único. A sociedade está a realizar um grande projeto que consiste em reunir tesouros culturais que se encontram dispersos por diferentes locais. Está a fazer a curadoria de "álbuns" constituídos pelas peças e dez edições recentes destes foram apresentadas no congresso.

Também foi revelado no evento um fac-símile [cópia de uma obra original] do Alcorão Katta Langar dos séculos VII e VIII, meticulosamente reconstruído a partir de páginas descobertas no Usbequistão.

Desde os tempos soviéticos, as páginas deste livro foram mantidas em diferentes museus e foram agora reunidas cópias destas. Charlotte Kramer, presidente da Mueller & Schindler Publishing House, explicou que as páginas são cópias exatas dos originais.

Uma coleção separada de livros apresentada no congresso foi dedicada à epigrafia, analisando as inscrições nos monumentos usbeques.