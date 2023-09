World Press Photo passa em Budapeste

De Rita Kónya

A digressão mundial da World Press Photo ( WPP) fica por estes dias no Museu Nacional de Budapeste. A exposição mostra alguns dos melhores e mais importantes trabalhos de fotojornalismo e fotografia documental de 2022. Para escolher os vencedores, o júri analisou mais de 60 mil fotografias

"Os candidatos querem destacar histórias construtivas. É claro que vemos muitas coisas difíceis a acontecer em todo o mundo, acontecimentos horríveis, mas o jornalismo construtivo centra-se nas soluções, ou seja, nas coisas que estão a acontecer em todo o mundo, por exemplo relacionadas com o combate às alterações climáticas", sublinha Marika Cukrowski, diretora da exposição e curadora da WPP.

A exposição itinerante é vista por cerca de quatro milhões de pessoas em 30 países de todo o mundo. Nos últimos anos, a exposição de Budapeste tem sido uma das mais visitadas.

"Quem olhar para estas fotografias obterá informações sobre como é o nosso mundo. É impossível não pensar no que está à sua volta. Aprenderão muito, o vosso sentido de empatia desenvolver-se-á muito", defende Tamás Révész, fotógrafo e organizador da exposição em Budapeste.

As imagens chamam a atenção dos visitantes para fenómenos globais importantes. De acordo com as estimativas da organização Repórteres Sem Fronteiras, quase metade da população mundial não tem acesso a notícias e informações publicadas livremente. A World Press Photo apoia a liberdade de imprensa apresentando as melhores fotografias de imprensa e documentários do mundo.