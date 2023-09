De Anca Ulea

O ator e rapper norte-americano Nashawn Breedlove, mais conhecido pelo seu papel de rapper Lotto, ao lado de Eminem no filme "8 Mile", de 2002, morreu aos 46 anos.

A sua mãe, Patricia Breedlove, confirmou a morte nas redes sociais.

"Nashawn era um rapper, cantor, compositor e ator. Ninguém podia negar o seu talento. A partida de Nashawn deste mundo deixou um vazio imenso na minha vida, um vazio que as palavras não conseguem expressar totalmente. Não consigo pôr em palavras a dor e a mágoa que sinto. Ele não era apenas meu filho; era um homem notável cujo caráter e força inspiraram todos os que se cruzaram no seu caminho", escreveu Patricia Breedlove.

Nashawn Breedlove morreu enquanto dormia, na sua casa em Nova Jersey, de acordo com o site de notícias de celebridades TMZ. A causa da morte ainda é desconhecida.

Breedlove ficou conhecido pela cena da batalha de rap em "8 Mile". O seu personagem, Lotto, enfrenta Eminem. Dá uma boa luta, mas não o suficiente para vencer o protagonista.

Antes de ter a sua oportunidade no grande ecrã, Breedlove fazia rap com o nome artístico de OX e já tinha participado na banda sonora do filme "The Wash", de 2001, com Snoop Dogg e Dr. Dre.

O colega rapper Mickey Factz prestou homenagem a Breedlove no Instagram, escrevendo: "RIP para um dos poucos emcee's a bater o Eminem... Lotto do 8 Mile. Os amigos chamavam-lhe carinhosamente OX. Sentiremos a sua falta pela sua tenacidade e agressividade".