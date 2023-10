Da autoestrada para o Hooch: AC/DC lançam edição limitada de whisky

A banda junta-se a nomes como Motörhead, The Flaming Lips e Bob Dylan para obter o seu próprio whisky.

A lendária banda de rock AC/DC lançou uma nova edição limitada de whisky com a marca escocesa Ballantine's.

A edição limitada do blended Scotch já está disponível e faz parte da gama "True Music Icons" dos destiladores escoceses que, no mês passado, lançaram a coleção descrita como "um tributo aos melhores artistas de música do mundo, incluindo a lendária banda de rock AC/DC".

Num comunicado a marca explica: "Com o compromisso inabalável dos AC/DC de se manterem fiéis às suas raízes, alinhado com o espírito da Ballantine's de celebrar a auto-expressão, era natural que o whisky escocês prestasse homenagem a esta banda icónica no ano do seu 50º aniversário.

As garrafas de whisky exibem o logótipo do raio da banda em vermelho néon.

A banda não é a única a ter a sua própria marca de whisky. Os AC/DC juntam-se a outros ícones do rock como Scorpions e Motörhead, que têm whiskies single malt da marca sueca Mackmyra; Slipknot e seu No. 9 Ioa Whiskey da Cedar Ridge Distillery; The Flaming Lips e o FEW Flaming Lips Brainville Rye Whiskey; e até mesmo Bob Dylan e seu Heaven's Door Straight Bourbon.

A Ballantine's também criou um cocktail em honra da banda. Descrevem o "Dark and Thunderstruck" como uma reviravolta no clássico Kentucky Mule Whisky Cocktail, com o espírito misturado com ginger ale e sumo de lima.

O Diretor de Marketing Global da Chivas Brothers para Ballantine's, Mathieu Deslandes, referiu-se à colaboração: "A Ballantine's tem uma história de sucesso na música, através da nossa plataforma True Music, e através desta coleção, as melhores estrelas do rock encontram-se com o melhor whisky. Mal podemos esperar para colocar o B nos AC/DC com este design colecionável e vê-lo a abanar as prateleiras em todo o mundo".

Os AC/DC têm laços estreitos com a Escócia, tendo o guitarrista Angus Young e o seu falecido irmão mais velho Malcolm nascido em Glasgow.

O último lançamento da banda foi "PWR UP", de 2020.