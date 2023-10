"Now And Then" será lançada no dia 2 de novembro.

Mais de 50 anos após a separação dos Beatles e com dois dos membros do quarteto já mortos, a inteligência artificial permitiu o lançamento na próxima semana daquela que promete ser a última canção "nova" do grupo.

Depois de uma misteriosa promoção nas redes sociais e de projeções em lugares relacionados com os Beatles em Liverpool, a declaração oficial foi finalmente divulgada.

"Now And Then" estará disponível na quinta-feira, 2 de novembro.

"Now And Then" faz parte do lote de demos inéditas escritas por John Lennon, que foram utilizadas pelos seus antigos companheiros de banda para criar as canções "Free As a Bird" e "Real Love", lançadas em meados da década de 1990.

Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison trabalharam em "Now And Then" nas mesmas sessões, mas as limitações tecnológicas impediram a sua realização.

Com a ajuda da inteligência artificial, o realizador Peter Jackson resolveu esses problemas "separando" as vozes originais de Lennon de um piano utilizado no final da década de 1970. A voz muito mais definida permitiu a McCartney e Starr completar a faixa no ano passado.

O novo single contém a guitarra que Harrison tinha gravado há quase três décadas, uma nova parte com a bateria de Starr, com o baixo de McCartney, com piano e um solo de guitarra que ele acrescentou em homenagem a Harrison, que morreu em 2001.

McCartney também acrescentou um arranjo de cordas escrito com a ajuda de Giles Martin, filho do falecido produtor dos Beatles, George Martin.

Como se isso não bastasse, incluíram "backing vocals" das gravações originais dos Beatles de 'Here, There and Everywhere', 'Eleanor Rigby' e 'Because'.

'Now And Then' will be released on 2 November AP Photo

"Lá estava ela, a voz de John, cristalina", disse McCartney_. "É bastante emocional. E todos nós tocámos nela, é uma gravação genuína dos Beatles. Em 2023, ainda estar a trabalhar em música dos Beatles e prestes a lançar uma nova canção que o público ainda não ouviu, é algo muito emocionante_".

Na próxima quarta-feira, um dia antes do lançamento da canção, será divulgado um filme de 12 minutos que conta a história da nova gravação.

A 10 de novembro, serão lançadas versões das compilações do Álbum Vermelho e Álbum Azul dos Beatles "1962-1966" e "1967-1970". "Now And Then", apesar de ter surgido muito depois de 1970, será adicionada a esta última coleção.