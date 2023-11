De Euronews

As cartas não lidas forneceram uma rara visão sobre a vida dos marinheiros e suas famílias nos anos 1700, desde a esposa de um oficial naval até uma mãe idosa repreendendo o filho por não escrever.

250 anos depois de terem sido escritas, dezenas de cartas aos marinheiros franceses, capturados pelos britânicos no auge da Guerra dos Sete Anos e mantidos em prisões no Reino Unido, foram finalmente abertas e estudadas.

As dezenas de cartas foram enviadas principalmente por esposas e mães que não sabiam o destino dos seus homens.

O historiador francês, professor de História Europeia da Universidade de Cambridge, Renaux Morieux, encontrou-as fechadas em arquivos britânicos.

Estes raros documentos, que Morieux diz terem-lhe proporcionado "a maior emoção que experimentei como historiador", oferecem uma visão fascinante da vida dos marinheiros e das suas famílias nos anos 1700, desde a esposa de um oficial naval superior até uma mãe idosa repreendendo o filho por não escrever.

"Percebi imediatamente que não eram cartas oficiais de diplomatas, aristocratas ou da classe média alta, mas cartas de pessoas comuns, por assim dizer. E, então, o meu batimento cardíaco acelerou. Compreendi imediatamente que este era realmente um objeto único, e foi realmente a maior emoção que experimentei como historiador até hoje", diz o historiador.

A Marinha Real apreendeu as mensagens durante a Guerra dos Sete Anos, um conflito global que terminou em 1763 e que viu a Grã-Bretanha e a França liderarem alianças rivais.

"Eu poderia passar a noite a escrever-lhe... sou a sua esposa eternamente fiel", escreveu Marie Dubosc ao marido, Louis Chambrelan, primeiro-tenente de um navio de guerra francês em 1758.

"Boa noite, meu querido amigo. É meia-noite. Acho que é hora de descansar", escreveu Marie. Sem que ela soubesse, o navio do marido, o Galatee, tinha sido capturado pelos britânicos, segundo os investigadores da Universidade de Cambridge.

Louis nunca recebeu a carta e a sua esposa morreu no ano seguinte, quase certamente antes de ele ser libertado pelos britânicos.

Em outra missiva datada de 27 de janeiro de 1758, a mãe do jovem marinheiro Nicolas Quesnel, da Normandia, repreende-o, ternamente, pela falta de comunicação.

“Penso mais em você do que você em mim... De qualquer forma, desejo-lhe um feliz ano novo, cheio de bênçãos do Senhor”, escreveu Marguerite, de 61 anos, numa carta provavelmente ditada a outra pessoa.

O Galatee foi capturado pelos britânicos a caminho de Bordéus para o Quebec, em 1758.

'Experiências humanas universais'

Os funcionários do Almirantado Britânico da época consideraram as cartas sem significado militar e a grande maioria definhou nos arquivos, fechadas, até que atraíram a atenção do professor de História de Cambridge, Renaud Morieux.

“Só encomendei a caixa por curiosidade”, disse Morieux, cujas descobertas foram publicadas na terça-feira na revista “Annales. Histoire, Sciences Sociales”.

Morieux disse: "percebi que fui a primeira pessoa a ler essas mensagens muito pessoais desde que foram escritas. Os destinatários pretendidos não tiveram essa chance. Foi muito emocionante”.

Renaud Morieux identificou cada membro da tripulação de 181 homens do Galatee, com cartas endereçadas a um quarto deles, e também realizou pesquisas genealógicas dos homens e seus correspondentes.

Só em 1758, um terço dos marinheiros franceses foram capturados pelos britânicos. Durante todo o período da Guerra dos Sete Anos, quase 65.000 foram presos pelos britânicos.Alguns morreram de doenças e desnutrição, embora outros tenham sido libertados.

As cartas teriam sido o único meio que suas famílias tinham para tentar contatá-los. O professor Morieux afirmou: “Estas cartas são sobre experiências humanas universais, não são exclusivas da França ou do século XVIII”.