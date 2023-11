Final feliz põe fim a meses de greve em Hollywood

De Euronews

Atores e indústria do cinema e da televisão nos EUA chegaram a acordo

Os piquetes de greve são levantados esta quinta-feira. Atores norte-americanos chegam a acordo com estúdios e empresas de distribuição.

O entendimento entre o sindicato e os representantes da indústria ainda tem de ser validado, mas tudo indica que o setor pode retomar o ritmo em pleno - o que acontece pela primeira vez desde maio.

Os pormenores do acordo serão revelados em breve. Entre as questões principais estava a remuneração dos serviços de streaming e a regulamentação do uso da Inteligência Artificial.