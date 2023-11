Rolling Stones anunciam digressão para 2024

De euronews

Banda britânica tem concertos agendados em 16 cidades norte-americanas

Os Rolling Stones anunciaram o arranque da digressão para promover o novo álbum “Hackney Diamonds”, lançado há cerca de um mês. O primeiro de originais após a morte do baterista Charlie Watts.

Para já, não há notícias de concertos na Europa. Esta primeira saída para a estrada vai limitar-se à América do Norte, com 15 datas agendadas nos Estados Unidos e uma em Vancouver, no Canadá.

Os concertos arrancam a 28 de abril em Houston, no Texas, e terminam a 17 de julho em Santa Clara, na Califórnia.