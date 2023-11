Morreu o vocalista dos The Pogues

De Euronews

Nos últimos meses, Shane MacGowan esteve hospitalizado em Dublin por causa de uma infeção.

Shane MacGowan, o vocalista da banda irlandesa The Pogues, morreu esta quinta-feira aos 65 anos.

MacGowan sofreu vários problemas de saúde nos últimos anos e esteve hospitalizado em Dublin até à semana passada por causa de uma infeção.

As mensagens de condolências têm-se multiplicado. O Presidente irlandês prestou homenagem ao cantor, que descreveu como um dos "maiores letristas da música".

O primeiro-ministro publicou no X, antigo Twitter que "ele era um músico e artista fantástico. "As suas canções captavam lindamente a experiência irlandesa, especialmente a experiência de ser irlandês no estrangeiro", escreveu Leo Varadkar.

MacGowan nasceu no dia de Natal de 1957 em Kent, no sudeste de Inglaterra, mas a sua música ficou marcada pelas raízes irlandesas.