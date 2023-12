Quais foram os tópicos mais pesquisados na Wikipédia, em inglês, em 2023?

Milhões de pessoas em todo o mundo recorrem à Wikipédia para compreender melhor o mundo que as rodeia e, todos os anos, a enciclopédia online gratuita divulga dados que reúnem os tópicos mais pesquisados do ano.

E o artigo mais popular em 2023 foi sobre... o ChatGPT - com quase 50 milhões de visualizações.

Sim, parece que não há como escapar ao chatbot de IA, atualmente.

Desde o seu lançamento, há pouco mais de um ano, o ChatGPT da OpenAI subiu em flecha na consciência do público.

O chatbot também contribuiu para os crescentes debates sobre a promessa e os potenciais perigos da IA generativa e a sua ameaça para o mundo cultural.

Há também uma ironia considerável no primeiro lugar deste ano...

"O ChatGPT é uma das ferramentas de IA generativa que é treinada nos dados da Wikipédia, extraindo grandes quantidades de conteúdo dos projetos da Wikipédia para responder às perguntas das pessoas", disse Anusha Alikhan, diretora de comunicação da Wikimedia Foundation. "Portanto, o facto de milhões de pessoas irem à Wikipédia para aprender sobre o ChatGPT é uma reviravolta interessante".

O segundo artigo mais lido na Wikipédia em 2023 foi a lista anual de mortes, que regista um elevado tráfego ano após ano. Entradas individuais para figuras notáveis que faleceram também atraíram um interesse significativo este ano, incluindo páginas para Matthew Perry e Lisa Marie Presley.

A Wikipédia em inglês registou mais de 84 mil milhões de visualizações este ano, de acordo com os números divulgados pela Wikimedia Foundation, a organização sem fins lucrativos por detrás da enciclopédia online gratuita e editada publicamente.

Aqui estão os 25 artigos mais vistos este ano na Wikipédia em inglês:

1. ChatGPT: 49.490.406 visualizações de página

2. Mortes em 2023: 42.666.860 visualizações de página

3. Campeonato do Mundo de Críquete de 2023: 38.171.653 visualizações de página

4. Primeira Liga Indiana: 32.012.810 visualizações de página

5. Oppenheimer (filme): 28.348.248 visualizações de página

6. Campeonato do Mundo de Críquete: 25.961.417 visualizações de página

7. J. Robert Oppenheimer: 25.672.469 visualizações de página

8. Jawan (filme): 21.791.126 pageviews

9. Campeonato Indiano de Futebol de 2023: 20.694.974 visualizações de página

10. Pathaan (filme): 19.932.509 visualizações de página

11. The Last of Us (série de TV): 19.791.789 visualizações de página

12. Taylor Swift: 19.418.385: visualizações de página

13. Barbie (filme): 18.051.077 pageviews

14. Cristiano Ronaldo: 17.492.537 visualizações de página

15. Lionel Messi: 16.623.630 visualizações de página

16. Premier League: 16.604.669 visualizações de página

17. Matthew Perry: 16.454.666 visualizações de página

18. Estados Unidos: 16.240.461 visualizações de página

19. Elon Musk: 14.370.395 visualizações de página

20. Avatar: A Forma da Água: 14.303.116 visualizações de página

21. Índia: 13.850.178 visualizações de página

22. Lisa Marie Presley: 13.764.007 visualizações de página

23. Guardiões da Galáxia Vol. 3: 13.392.917 visualizações de página

24. Invasão russa da Ucrânia: 12.798.866 visualizações de página

25. Andrew Tate: 12.728.616 visualizações de página

De acordo com a Wikimedia Foundation, esta lista dos 25 primeiros foi criada com base em dados de 28 de novembro. Os números para o ano inteiro serão atualizados pela organização sem fins lucrativos a 03 de janeiro de 2024.

Os principais países que acederam à Wikipédia em inglês, até à data, em 2023 foram os EUA (33,2 mil milhões) e o Reino Unido (9 mil milhões), seguidos pela Índia (8,48 mil milhões), Canadá (3,95 mil milhões) e Austrália (2,56 mil milhões).

O sítio foi lançado em janeiro de 2001. Descreve-se como "uma enciclopédia online de conteúdo livre, escrita e mantida por uma comunidade de voluntários, coletivamente conhecidos como Wikipedistas".