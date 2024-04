Outros objetos notáveis no leilão incluem a mala que continha o violino do líder da banda e um livro de bolso que documenta as viagens do Titanic.

Um relógio de bolso em ouro recuperado do corpo do passageiro mais rico do Titanic foi vendido por um recorde de 1,2 milhões de libras, ou 1,4 milhões de euros, a um colecionador particular nos Estados Unidos.

O leilão teve lugar no sábado, em Henry Aldridge & Son, em Devizes, Wiltshire, e marcou o valor mais elevado alguma vez pago por recordações do Titanic, de acordo com os leiloeiros.

O relógio, que pertenceu a John Jacob Astor IV, da abastada família Astor, atingiu um valor dez vezes superior ao preço de leilão previsto de 100 000 a 150 000 libras (117 000 a 175 000 euros).

Na altura do naufrágio, o Astor, de 47 anos, era uma das pessoas mais ricas do mundo e possuía propriedades incluindo o Waldorf-Astoria Hotel. Fez a viagem no Titanic com a sua jovem esposa Madeleine Astor, de 18 anos, e a socialite Molly Brown.

Quando a sua mulher e Brown foram transportadas para os barcos salva-vidas, Astor foi informado de que tinha de esperar que todas as mulheres e crianças estivessem a salvo para se juntar a elas. Afastou-se e fumou um cigarro enquanto elas eram levadas para um local seguro.

Estojo de violino de Wallace Hartley Credit: Henry Aldridge & Son

Juntamente com o relógio de Astor, outros itens notáveis foram leiloados, incluindo a mala que continha o violino tocado pelo líder da banda, Wallace Hartley, quando o navio se afundou, e um livro de bolso que detalhava as viagens do Titanic.

A mala foi vendida por 360.000 libras (421.000 euros) e o violino foi leiloado por 1,1 milhões de libras (1,28 milhões de euros) pela mesma casa de leilões em 2013. Até à venda do relógio de bolso de Astor, o violino detinha o recorde de artigo mais vendido do Titanic.

"O violino de Wallace Hartley é a peça mais icónica de recordações do Titanic alguma vez vendida em leilão", disse o leiloeiro Andrew Aldridge. "No entanto, não teria sobrevivido se não fosse esta mala feita de pele de diligência inglesa. As longas correias teriam sido utilizadas por Wallace para prender a mala a si próprio enquanto o Titanic se afundava. Serviu para proteger o instrumento da água salgada do mar".

No mês passado, a famosa porta flutuante do Titanic, que manteve Rose (Kate Winslet) a flutuar, mas deixou Jack (Leonardo DiCaprio) numa situação de frio fatal no filme de 1997 de James Cameron, foi vendida por uns impressionantes 718 750 dólares (663 000 euros) durante o evento Heritage Auctions' Treasures from Planet Hollywood.