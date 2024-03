A porta não foi o único adereço do filme "Titanic" a encontrar um novo dono: o vestido usado por Winslet na cena culminante da trama foi vendido por 118 750 dólares (110 000 euros).

A famosa porta do Titanic, que manteve Rose (Kate Winslet) a flutuar, mas deixou Jack (Leonardo DiCaprio) numa situação fatídica e fria, foi vendida em leilão por um preço elevado.

A placa de madeira de balsa do filme de James Cameron de 1997 foi vendida por uns impressionantes 718 750 dólares (663 000 euros) durante o evento Heritage Auctions' Treasures from Planet Hollywood, superando outros adereços icónicos como o chicote de Indiana Jones de Temple of Doom e o machado ameaçador de Jack Nicholson de The Shining.

Apesar de ser comummente referida como uma porta, o leilão especifica que a intrincada estrutura era, na verdade, uma parte da moldura da porta localizada mesmo por cima da entrada do salão de primeira classe do navio.

Desde o lançamento do filme que se tem debatido entre os fãs se o pedaço de madeira poderia ter acomodado confortavelmente Rose e Jack.

Numa tentativa de resolver a questão de uma vez por todas, o realizador James Cameron conduziu o que chamou de "estudo científico" em 2022, com um especialista em hipotermia e duplos para Kate e Leo.

A conclusão de Cameron e da sua equipa? Não havia espaço suficiente para os dois na porta.

Que mais foi vendido no leilão do Planet Hollywood?

Jack Nicholson em "The Shining" com um machado Credit: Warner Bros/LANDMARK MEDIA

Outros objetos cinematográficos que estavam à venda incluíam vários adereços da saga Indiana Jones. O icónico chicote de Harrison Ford em Temple of Doom estabeleceu um recorde de leilão com o seu impressionante preço de venda de 525 000 dólares (484 000 euros).

O Santo Graal, famoso por ser apelidado de "taça de carpinteiro", de A Última Cruzada, também atingiu o impressionante valor de 87 500 dólares (81 000 euros).

Entretanto, o icónico machado de Jack Nicholson, "Here's Johnny!", de The Shining, de Kubrick, foi vendido por 115 000 euros.

Para não ficar atrás, a bola de bowling de Bill Murray, de Kingpin, foi vendida por 350 000 dólares (323 000 euros) e o elegante fato preto de simbionte de Tobey Maguire, de Spider-Man 3, foi vendido por 125 000 dólares (115 000 euros).