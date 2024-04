No dia 29 de abril celebra-se o Dia Internacional da Dança, um momento para celebrar a arte do movimento! Eis como celebrar na Europa e online - mesmo que tenha dois pés esquerdos.

Calce os seus sapatos de dança porque é o Dia Internacional da Dança! Esta comemoração mundial é uma oportunidade para celebrar todas as formas e estilos de dança - desde as danças folclóricas tradicionais à dança moderna e contemporânea, passando pelo hip hop e pelo funk.

O dia encerra um mês de eventos em todo o mundo dedicados ao movimento e à arte da dança. Então, o que pode fazer para celebrar?

Elaborámos um guia de eventos e contas que pode visitar hoje.

Mas primeiro: O que é o Dia Internacional da Dança?

O Dia Internacional da Dança é celebrado todos os anos a 29 de abril desde 1982. O dia assinala o aniversário de Jean-Georges Noverre, o criador do ballet moderno.

O objetivo do Dia Internacional da Dança, segundo o seu organizador, o Instituto Internacional do Teatro, é aproximar as pessoas de todo o mundo através da linguagem comum da dança.

Todos os anos, um coreógrafo ou bailarino é destacado e uma mensagem escrita por ele é divulgada em todo o mundo.

A argentina Marianela Núñez é a bailarina em destaque este ano, e a sua mensagem é honrar a história e as tradições que serviram de base ao panorama atual da dança.

Inspire-se com estas contas europeias de dança no Instagram

Little Shao - Breakdancing na Cidade Luz

Little Shao, fotógrafo de dança baseado em Paris, tem vindo a documentar dançarinos de todo o mundo há anos. As suas fotografias espetaculares mostram alguns dos locais mais emblemáticos da Cidade Luz, que ganham vida através de poses ainda mais espetaculares de bailarinos de topo. Little Shao, que cresceu nos subúrbios de Paris, é um dos fotógrafos oficiais do breakdance nos Jogos Olímpicos de verão deste ano em Paris - e ele próprio é um b-boy.

“Comecei a tirar fotos para poder representar melhor este estilo de dança, para que as pessoas pudessem perceber o que é o breakdance”, disse aos meios de comunicação franceses. “Para mim, o breakdancing é uma forma de arte. Há algo muito libertador no breakdance e no hip-hop em geral.”

Cairde - a dança irlandesa passa a ser global

Este grupo de rapazes deu a conhecer ao mundo a dança irlandesa através dos seus vídeos virais nas redes sociais, onde batem os dedos dos pés ao som de canções populares, de Taylor Swift a The Game. Os seus vídeos a cappella também são um sucesso entre os fãs de ASMR. O grupo já viajou por todo o mundo, atuando em Paris para uma multidão de 80.000 pessoas e na Casa Branca para o Presidente Joe Biden. Veja-os para uma dose de boas vibrações.

Ghetto Funk Collective - Trazendo o boogie

Por falar em boas vibrações, o grupo de dança Ghetto Funk Collective, sediado em Roterdão, é uma fonte garantida de sorrisos. Trazem o funk e também podem ensiná-lo a fazer boogie através da sua nova master class de locking. Se tiver pouco ritmo, pode ainda assim sentir algumas vibrações através dos seus vídeos contagiantes e alegres.

Biscuit Ballerina - Rir na dor do perfecionismo do ballet

A bailarina Shelby Williams, solista do Ballett Zürich, goza com o perfecionismo frequentemente exigido aos bailarinos com a sua conta de dança cómica Biscuit Ballerina.

"É uma sátira de ballet que transforma todas as falhas do ballet numa caricatura gigante, da qual os bailarinos se podem rir e ultrapassar na sua própria busca da perfeição", afirmou.

Williams apresenta bloopers de outros bailarinos, bem como cenas leves que oferecem uma nova visão das dificuldades da dança. Nem tudo é graça e elegância, malta.

Sair de casa e assistir a espectáculos de dança ao vivo

Bélgica - Festival Danses en Fête

É o último dia do festival Danses en Fête na Bélgica e há eventos a decorrer em todo o país. O festival anual inclui exposições, conferências, espectáculos e aulas de mestrado sobre diferentes tipos de dança. Esta segunda-feira, pode ter aulas de dança, participar em workshops, assistir a danças ao ar livre e reimaginar a dança do varão com um artista de Bruxelas.

Consulte a programação completa aqui.

Budapeste - 24º Festival Internacional de Dança de Budapeste

A capital húngara acolhe o 24.º Festival Internacional de Dança de Budapeste até 11 de maio, com uma celebração da dança contemporânea - tanto local como global. Para assinalar o Dia Internacional da Dança, a Associação de Artistas de Dança Húngaros e o Teatro Nacional de Dança apresentam um espetáculo de gala conjunto com o trabalho do diretor-coreógrafo Balázs Vincze.

Para mais informações e toda a programação do festival, **clique aqu**i.

Paris - Jovens bailarinos no centro das atenções para "Puzzle"

Dirija-se ao Le Jeune Ballet Européen na capital francesa para fazer uma viagem através de 10 universos diferentes de dança com alguns dos mais talentosos jovens bailarinos em cena. O espetáculo "Puzzle" apresenta 10 peças curtas que vão do hip-hop ao ballet e à dança contemporânea, mostrando o talento de 29 jovens artistas.

A companhia de estudantes permite que os jovens bailarinos cresçam e aprendam através de espectáculos apresentados ao público ao vivo. São apoiados por coreógrafos, directores de cena e técnicos experientes. Assista a um espetáculo esta noite, ou até 24 de junho.

Veja as transmissões em direto do Dia Internacional da Dança na OperaVision

Se preferir ficar no sofá e assistir a alguns bailarinos profissionais a partir de casa, a OperaVision tem um dia inteiro de programação em direto no YouTube com danças de toda a Europa. Mergulhe na dança folclórica romena ou assista a actuações do Royal Swedish Ballet, do Lviv National Ballet e do Opera Ballet Vlaanderen.

Eis a playlist:

Feliz Dia Internacional da Dança!