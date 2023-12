Duas vezes nomeado "O Homem Mais Sexy do Mundo" pela revista People, Brad Pitt fez hoje 60 anos. O que acontece quando um símbolo sexual masculino de Hollywood envelhece?

É difícil de acreditar quando se olha para ele, mas Brad Pitt acabou de fazer 60 anos.

O galã de Hollywood celebra o aniversário com um aspeto "melhor do que nunca", de acordo com as inúmeros artigos sobre a sua aparência jovem.

Embora os padrões de beleza tenham evoluído desde que Pitt apareceu pela primeira vez na capa da revista People como o "Homem Mais Sexy Vivo", em 1995, a nossa obsessão por pessoas bonitas continua.

E embora ainda haja um longo caminho a percorrer (os "homens mais sexy do mundo" continuam a ser maioritariamente brancos e magros), é encorajador que a sociedade já não esteja a evitar as pessoas famosas e sensuais assim que começam a ter algumas rugas.

Dito isto, Pitt é um caso de estudo interessante sobre o envelhecimento em Hollywood, sendo um dos símbolos sexuais por excelência das últimas décadas.

Quando era jovem, tornou-se conhecido pela aparência robusta e o seu nome tornou-se sinónimo de bonito. (Lembram-se do icónico "That Don't Impress Me Much" de Shania Twain? Quando ela provoca um pretendente bonito que não a impressionou (muito) e diz: "Ok, então tu és o Brad Pitt...?)

A vida amorosa do ator tornou-se um alimento suculento para os tabloides - Pitt e Jennifer Aniston dominaram o início da década de 2000 ao lado de Britney Spears e Justin Timberlake. Depois , os meios de comunicação social "perderam o controlo" quando começou a era "Brangelina".

Mas ao longo dos anos, Pitt mostrou que é mais do que uma cara bonita. Provou que é um grande ator em clássicos de culto como "Fight Club_"_ e "12 Monkeys_"_ e tornou-se um dos meninos de ouro de Quentin Tarantino com "Inglorious Basterds" e "Once Upon a Time in Hollywood", o último dos quais lhe valeu o seu primeiro Óscar de representação.

Pitt é escultor, empresário de sucesso e investidor experiente, com um império imobiliário que vale 72 milhões de dólares (66 milhões de euros), uma produtora vencedora de um Óscar (iniciada com Aniston), uma empresa de vinhos francesa (atualmente objeto de uma batalha legal com Jolie) e até uma linha de cuidados de pele de luxo.

A sua carreira de ator abrandou nos últimos anos, embora tenha protagonizado "Babylon" e "Bullet Train" em 2022 e tenha um novo filme com George Clooney previsto para o próximo ano.

Felizmente, Pitt foi poupado pela obsessão de Hollywood com o envelhecimento dos atores. Continua a conseguir muitos papéis de protagonista, como aconteceu no seu último filme sobre corridas de Fórmula 1.

Depois do divórcio com Jolie, em 2016, o ator concentrou-se em cuidar de si próprio. Está sóbrio há sete anos e disse que deixou de fumar durante a pandemia.

Será esse o segredo da sua eterna juventude? Talvez ele tenha nascido com ela. Talvez seja o creme hidratante de 320 dólares da sua linha de cuidados de pele Le Domaine.

Em todo o caso, saudamos o homem duas vezes mais sexy do mundo no seu 60º aniversário.