Novo protesto de ambientalistas contra a arte. Dois ativistas atiraram sopa contra a famosa pintura de Leonardo Da Vinci no museu do Louvre em Paris. A ação foi reclamada pelo grupo "Resposta Alimentar".

Sopa! Ambientalistas atiram sopa contra o vidro blindado que protege uma das pinturas mais famosas do mundo: a Mona Lisa.

As duas mulheres atravessaram a barreira que protege o quadro de Leonardo Da Vinci que está em exibição no museu do Louvre, em Paris.

Depois de lançarem o líquido que trouxeram para dentro do museu, as duas ativistas mostraram uma camiseta com as palavras "Riposte Alimentaire" (resposta alimentar, tradução livre), enquanto proferiam palavras de protesto.

As ativistas pediram a criação de um sistema de segurança social para alimentos sustentáveis.