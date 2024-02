Museu norte-americano devolve ao Gana artigos roubados por tropas coloniais

De Euronews

A coleção, de valor incalculável, estava na posse do Museu Fowler de Los Angeles.

Vários artefactos de valor incalculável, roubados pelas forças coloniais britânicas no Gana, foram devolvidos durante uma cerimónia na cidade de Kumasi. A coleção inclui um batedor de cauda de elefante, uma cadeira ornamental e jóias de ouro.

As peças foram entregues por representantes do Museu Fowler de Los Angeles, onde se encontravam desde a década de 1960. Pertenciam à família real do antigo reino Asante do Gana e foram roubados por soldados britânicos num assalto em 1874.