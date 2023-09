Museu de Dortmund acusado de racismo

De euronews

Parte da exposição sobre colonialismo está inacessível durante algumas horas a quem tiver a pele branca

"Isto é colonialismo". Se o nome da exposição no museu Zeche Zollern, já convida à polémica, foi formato que deu origem aos protestos na cidade alemã de Dortmund. Aos sábados, entre as 10h e as 14h, parte da exposição é inacessível a quem tiver a pele branca.

PUBLICIDADE

Para os críticos é racismo, para o museu trata-se de proporcionar um espaço de reflexão seguro para as minorias.

A exposição sobre o passado colonial da Vestefália até já abriu há vários meses mas a polémica estalou nos últimos dias depois de ter sido partilhado na internet o vídeo de um jornalista branco que foi impedido de entrar nessa secção da exposição.