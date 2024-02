5 coisas que precisa saber sobre o concurso Classic Piano de Dubai

A terceira edição do concurso Classic Piano de Dubai terá lugar em fevereiro. O difícil concurso de três semanas irá avaliar os pianistas concorrentes através de uma seleção dos repertórios clássico e contemporâneo.

A terceira edição do concurso Classic Piano regressa ao Dubai. De 4 a 26 de fevereiro, no Zabeel Theatre do hotel Jumeirah Zabeel Saray, no arquipélago das palmeiras de Dubai, os concorrentes interpretarão um vasto repertório de piano clássico e tentarão ganhar um prémio colossal.

Eis as cinco coisas que precisa de saber sobre o Concurso Classic Piano de 2024.

1) História do concurso

Esta é a terceira edição do concurso Classic Piano. A primeira edição decorreu entre 2017 e 2018 e contou com 11 rondas preliminares de competições realizadas em todo o mundo antes da grande final, em Malta, que coroou a pianista ucraniano-austríaca Anna Ulaieva como vencedora. Ela suplantou mais de 720 concorrentes de 70 países.

Para a segunda edição do Classic Piano em 2021, o pianista clássico russo Miroslav Kultyshev saiu vitorioso no novo local da final, em Dubai.

2) O que está em jogo

O prémio total do Classic Piano é de 250 000 euros. O enorme prémio em dinheiro será distribuído aos nove primeiros classificados da competição.

O vencedor da grande final receberá 150 mil euros, repartidos entre um prémio de 100 mil euros e 10 concertos, cada um com um honorário de 5 mil euros. O segundo classificado receberá 50 mil euros, o terceiro 25 mil euros e o resto será dividido em pequenas quantias entre os nove primeiros classificados.

3) Concorrentes

Os concorrentes que têm a oportunidade de participar no difícil concurso de três semanas para ganhar o enorme prémio, tiveram de passar pelas exigentes fases preliminares internacionais.

Estas 14 rondas foram realizadas ao longo de dois anos, com competições nos EUA, França, Itália, Bélgica, Áustria, Cazaquistão, Polónia, Reino Unido, Arménia, China, Coreia do Sul, Japão, Israel e Espanha.

Em cada uma das rondas, os concorrentes com menos de 35 anos rivalizaram para ficar entre os cinco primeiros. Estes cinco finalistas das 14 rondas constituem os 70 concorrentes que se deslocam ao Dubai para a grande final.

4) O repertório do concurso

A parte principal do concurso. Ao longo de três semanas, os finalistas em Dubai provarão o seu valor em quatro rondas. Cada ronda inclui um recital que aumenta de complexidade e demonstra a aptidão musical dos intérpretes no género clássico ao piano.

Na primeira ronda, durante 15-20 minutos, os artistas tocaram três tipos diferentes de peças. O primeiro é uma seleção de um prelúdio e fuga da obra "O Cravo Bem Temperado" de Bach. Originalmente composto no início do século XVIII para mostrar a capacidade do piano de cobrir toda a gama de escalas, o mais famoso deles é o Prelúdio em Dó Maior de Bach, que abrange as assinaturas de teclas do piano através de um padrão de arpejos simples.

Em seguida, os músicos executaram dois Etudes de virtuoso a partir de uma combinação à sua escolha dos compositores Chopin, Liszt, Rachmaninoff, Scriabin e Debussy. Trata-se de peças técnicas como o Etude Op. 10, n.º 3 (Tristesse), que demonstra a destreza de um músico.

Por fim, os artistas tocaram uma composição à sua escolha.

Os que passaram à segunda fase fizeram um recital de 45-50 minutos, incluindo uma sonata para piano inteira de Haydn, Mozart, Beethoven ou Schubert. Cada compositor dispõe de um grande número de sonatas suscetíveis de serem escolhidas. Todas, como a famosa 14ª sonata de Beethoven - conhecida como a Sonata ao Luar - são demonstrações técnicas da capacidade do músico de transmitir uma experiência emocional apenas através do piano.

A segunda parte desta ronda consistiu numa interpretação de composições de Chopin, Liszt, Brahms, Schumann, Mendelssohn, Franck ou Mussorgsky. Estes últimos compositores para piano introduziram novos níveis de dinâmica e aptidão física nas suas interpretações, como os excêntricos estilos maximalistas do pianista húngaro Liszt.

Mais uma vez, esta ronda incluía uma composição à escolha do músico, desde que tivesse sido escrita depois de 1900.

5) O que os concorrentes enfrentam atualmente

A terceira ronda é ainda mais complicada, pois os concorrentes vão tocar com uma orquestra. Aqui interpretarão a peça "From My Bookshelf" do compositor residente Alexey Shor.

A peça romântica tem quase 45 minutos de duração e mostrará a capacidade de um músico de trabalhar ao lado de uma orquestra inteira enquanto percorre a obra narrativa de Shor baseada em personagens literárias famosas como Cinderela, D'Artagnan e Romeu e Julieta.

Como se isso não bastasse, os concorrentes continuarão a sua prestação ao lado da Orquestra para tocar o Concerto para Piano n.º 20 em Ré menor de Mozart, uma peça de meia hora de duração que se caracteriza pela mestria clássica de um solista.

Os concorrentes que conseguirem chegar à ronda final deste grande concurso de Dubai enfrentarão o seu maior desafio. Devem executar um concerto para piano de uma lista de grandes nomes como Beethoven, Chopin, Prokofiev, Rachmaninoff, Schumann, Tchaikovsky, Brahms e Liszt.

Se, por exemplo, o Concerto para Piano n.º 2 de Rachmaninoff for apresentado, o intérprete terá de se confrontar com uma peça para piano de uma intensidade impressionante, que demonstra a capacidade técnica do intérprete e o seu próprio estilo emocional.