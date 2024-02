Ridley Scott pode realizar filme biográfico dos Bee Gees

Um filme biográfico sobre os três irmãos Gibb que mudaram a disco está a ser produzido desde 2019.

O realizador britânico Ridley Scott, de 86 anos, está em negociações para realizar um filme biográfico dos Bee Gees.

A Paramount Pictures, o estúdio de produção por detrás do atual filme Bob Marley: One Love, quer continuar a apostar nos filmes biográficos, com a contratação de Scott para o um filme ainda sem título sobre os BeeGees.

O escritor americano John Logan escreveu o guião do filme. Logan venceu um prémio Tony e é conhecido pelos seus guiões nomeados para os Óscares de O Aviador, Hugo e Gladiador, que foi realizado por Ridley Scott. A produção executiva do filme está a cargo do único sobrevivente dos Bee Gee, Barry Gibb.

Têm sido uns anos atarefados para o realizador octogenário. No ano passado, foi lançado o seu muito badalado (e algo dececionante) filme épico Napoleão. Ridley Scot terminou agora as filmagens da aguardada sequela de Gladiador, protagonizada por Paul Mescal.

Não sendo uma pessoa que se preocupe com o tempo livre, o facto de Scott ter ficado com a agenda vazia colocou-o na linha da frente das discussões sobre o projeto dos Bee Gees.

Os direitos cinematográficos da história dos Disco Kings por trás de sucessos como 'Saturday Night Fever' e 'How Deep Is Your Love' foram comprados pela Paramount em 2019, após o sucesso de Bohemian Rhapsody, o filme biográfico do Queen que rendeu a Rami Malek um Oscar pela sua interpretação do vocalista Freddie Mercury.

The Bee Gees rehearse at the Royal Albert Hall, London, England, March 27, 1968 PETER KEMP/1968 AP

Tal como os Queen, os Bee Gees foram um grupo lendário e um dos grupos musicais mais vendidos de todos os tempos. A sua influência nos anos 60 trouxe o disco para o mainstream. São uma das bandas de maior sucesso nas tabelas da Billboard, atrás apenas dos Beatles e das Supremes.

Formado pelos irmãos Barry, Robin e Maurice Gibb em Manchester, Inglaterra, o grupo atuou de forma consistente até 2003, quando Maurice morreu. Robin morreu em 2009, restando apenas Barry.

Ridley Scott foi recentemente agraciado com a Grã-Cruz da Ordem do Império Britânico (GBE) nas honras do Ano Novo de 2024