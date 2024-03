BRIT Awards 2024: RAYE faz história com número recorde de vitórias

A cantora e compositora RAYE fez história ontem à noite, ganhando seis dos sete prémios para os quais estava nomeada. A cantora ultrapassou nomes como Blur, Adele e Harry Styles em termos de vitórias numa única cerimónia.

Nos BRIT Awards 2024, RAYE foi a grande vencedora - e com razão.

A cantora e compositora britânica liderou as nomeações com um recorde de sete, e fez história ao ganhar seis troféus, incluindo Artista do Ano, Álbum do Ano ("My 21st Century Blues") e Canção do Ano ("Escapism").

Veja abaixo a lista completa dos vencedores.

Antes de RAYE, nenhum artista tinha ganho mais do que quatro BRIT Awards num só ano, com Blur, Adele e Harry Styles a conseguirem esse feito. É também a primeira mulher a ganhar o prémio de compositora do ano.

Ao receber os prémios descalça, afirmou: "A artista que eu era há três anos não acreditaria que hoje quem manda sou eu - sou a minha própria chefe."

RAYE enfrentou anos de rejeição da sua editora discográfica antes de conseguir libertar-se do contrato, permitindo-lhe manter as canções que tinha escrito. Decidiu então lançá-las ela própria, o que levou a que a sua canção "Escapism" se tornasse um êxito viral do TikTok e depois um single número um.

O seu álbum de estreia, "My 21st Century Blues", foi um dos nossos Álbuns do Ano na Euronews Culture. Na nossa crítica, escrevemos: "O álbum ultrapassa corajosamente as fronteiras dos géneros e mergulha com franqueza em algumas das suas experiências de vida mais vulneráveis. Desde o êxito global "Escapism" até às batidas emocionalmente carregadas de house progressivo de "Black Mascara" e ao tema profundamente comovente "Ice Cream Man", a proeza de RAYE transparece de forma brilhante, provando que é uma verdadeira força a ter em conta. O álbum é, sem dúvida, um dos melhores do ano".

Dua Lipa abriu o espetáculo com uma atuação do seu novo single "Training Season", e mais tarde ganhou o prémio de Melhor Ato Pop. O seu terceiro álbum deverá ser lançado este ano.

Por outro lado, a cantora e compositora norte-americana SZA conseguiu a impressionante proeza de ganhar o prémio de Melhor Artista Internacional, batendo a toda-poderosa Taylor Swift; previsivelmente, a Canção Internacional do Ano foi para Miley Cyrus por "Flowers"; e o Grupo Internacional do Ano foi para os boygenius.

Também um dos nossos álbuns favoritos do ano passado, boygenius - um supergrupo composto por Phoebe Bridgers, Lucy Dacus e Julien Baker - assinou o seu primeiro LP em 2023 com o excelente "the record". Na nossa análise de fim de ano, escrevemos: "Os boygenius apresentaram uma ode viciante e dolorosamente íntima à colaboração, e ouvir 'the record' (estilizado em minúsculas como o nome da banda) faz-nos sentir como se estivéssemos a assistir a uma sessão de partilha de microfone entre três amigos que gostam genuinamente do seu tempo criativo juntos."

Kylie Minogue, que recebeu este ano o prémio BRITs Global Icon Award, também encerrou o espetáculo com a sua própria atuação ao vivo.

Aqui está a lista completa dos vencedores dos BRIT Awards 2024:

Álbum do ano

Blur - 'The Ballad Of Darren'

J Hus - "Beautiful And Brutal Yard

Little Simz - 'No Thank You'

RAYE - 'My 21st Century Blues' - VENCEDOR

Young Fathers - 'Heavy Heavy'

Canção do Ano

Calvin Harris e Ellie Goulding - 'Miracle'

Cassö, Raye e D-Block Europe - 'Prada'

Central Cee - "Let Go

Dave e Central Cee - 'Sprinter'

Dua Lipa - 'Dance The Night'

Ed Sheeran - 'Eyes Closed' (Olhos Fechados)

J Hus e Drake - 'Who Told You'

Kenya Grace - 'Strangers' (Estranhos)

Lewis Capaldi - 'Wish You The Best' (Desejo-te o melhor)

PinkPantheress - 'Boy's A Liar'

RAYE e 070 Shake - 'Escapism' - VENCEDOR

Rudimental, Charlotte Plank e Vibe Chemistry - 'Dancing Is Healing'

Stormzy e Debbie - 'Firebabe'

Switch Disco e Ella Henderson - "React" (Reagir)

Venbee e Goddard - 'Messy In Heaven'

Artista do Ano

Arlo Parks

Central Cee

Dave

Dua Lipa

Fred Again

J Hus

Jéssica Ware

Little Simz

Olivia Dean

RAYE - VENCEDOR

Grupo do Ano

Blur

Chase & Status

Headie One & K-Trap

Jungle - VENCEDOR

Jovens Pais

Ato Pop

Calvin Harris

Charli XCX

Dua Lipa - VENCEDOR

Olivia Dean

RAYE

Ato Alternativo/Rock

Blur

Bring Me The Horizon - VENCEDOR

The Rolling Stones

Jovens pais

Yussef Dayes

Ato de Hip Hop/Grime/Rap

CasIsDead - VENCEDOR

Central Cee

Dave

J Hus

Little Simz

Ato R&B

Cleo Sol

Jorja Smith

Mahalia

RAYE - VENCEDOR

Sault

Ato de Dança

Barry Can't Swim

Becky Hill

Calvin Harris - VENCEDOR

Fred de novo...

Romy

Melhor Artista Novo

Mahalia

Olivia Dean

PinkPantheress

RAYE - VENCEDOR

Yussef Dayes

Canção Internacional do Ano

Billie Eilish - "What Was I Made For?

David Kushner - 'Daylight' (Luz do dia)

Doja Cat - 'Paint The Town Red' (Pintar a Cidade de Vermelho)

Jazzy - 'Giving Me' (Me dando)

Libianca - 'People' (Pessoas)

Meghan Trainor - 'Made You Look'

Miley Cyrus - 'Flowers' - VENCEDOR

Noah Kahan - 'Stick Season'

Oliver Tree e Robin Schulz - 'Miss You'

Olivia Rodrigo - 'Vampire' (Vampiro)

Peggy Gou - "Nanana" - Vencedor

Rema - 'Calm Down'

SZA - 'Kill Bill'

Tate McRae - 'Greedy'

Tyla - "Água

Artista Internacional do Ano

Asake

Burna Boy

Caroline Polachek

CMAT

Kylie Minogue

Lana Del Rey

Miley Cyrus

Olívia Rodrigo

SZA - VENCEDORA

Taylor Swift

Grupo internacional do ano

Blink-182

boygenius - VENCEDOR

Foo Fighters

Gabriels

Paramore

Estrela em ascensão do Brits:

Caity Baser

Sekou

The Last Dinner Party - VENCEDOR

Compositor do ano: RAYE

Produtor do ano: Chase & Status